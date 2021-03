Las revelaciones en torno a la muerte de Diego Armando Maradona no cesan. Tras el peritaje de los celulares de quienes estaban a cargo de cuidar la salud del ex futbolista, se filtraron audios que comprometen aún más al "entorno". Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y quien representa a Dieguito Fernando, reveló a Crónica HD cómo pasó los últimos días de vida "El 10".

"Cuando fallece Diego acompañé a Verónica en todo lo que pude. Cuando Dieguito estuvo muy triste nos fuimos al campo. Ese sábado nos llama la enfermera quien nos cuenta todo lo que habia vivido Diego pero que no figuraba en ningun lado", indicó Baudry en diálogo con Chiche Gelblung.

A Verónica "la sucesión no le interesa, necesa saber qué le paso a Diego para que cuando Dieguito sea grande, pueda darle una respuesta y que él cierre su ciclo de vida. Que no este toda la vida pensando qué le paso a su papá".

En las últimas horas se viralizó una grabación casera en la que Diego está con Ojeda y se dirige directamente a Luque, el cirujano que lo operó de la cabeza: "Ese video se grabó el día siguiente al que lo sacaron de la clínica de Olivos. Es un video que se hizo porque Luque no iba a ir personalmente, y se grabó para que él viera su estado porque no iba a ir".

Con respecto a sus últimos días de vida aseguró que "estaba mal" y que "cualquiera que iba quería internarlo porque era lo más lógico".

A Veronica muchas veces "no la dejaban entrar", y ella por ser solo la mamá de Dieguito "no podía hacer una internación por ella misma. La ley no le da el derecho. Pero ella si hacía mucho escándalo".

Y agregó: "Si fuera el hijo hubiera roto todo para llevarmelo a mi papá.

Además, el abogado hizo una descripción del estado de salud del ex futbolista días previos a fallecer postrado en una cama. "Ella lo vio el día lunes 23. Estaba sin bañar, sin afeitarse y sin moverse de la cama. Estaba solo con un custodio y una enfermera. Ese día ella pidió su internación".

Por otro lado, admitió que "todos sabian que Diego fumaba marihuana. El nunca habia fumado marihuana, era adicto a la cocaína".

Y cerró: "Diego tenía complicaciones medicas pero si era tratada adecuadamente no hubiera habido problemas. Uno se siente culpable, con mucha bronca y tristeza. Verónica sufre por esto, pensamos que estaba mejor atendido. Ella no tiene la potestad legal".