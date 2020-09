El abogado del youtuber conocido como "El Presto", que fue detenido y luego liberado en Córdoba cuando se resistió a un allanamiento en su casa, en el marco de la causa que lo investiga por las presuntas amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández en las redes sociales, dio detalles del operativo en una entrevista con Crónica HD.

Leopoldo Cappa, defensor del influencer Eduardo Miguel Prestofelippo (28), quien está imputado desde principios de mes por el delito de "amenazas e incitación al odio y la violencia", dijo en diálogo con Crónica HD que cuando el youtuber cordobés se le acercó a pedirle su ayuda, le aclaró que no le gustaba lo que hacía y que no compartía ideología con él.

Luego, se refirió a la foto que se difundió en las redes sociales en las que se ve al acusado junto a Rafael Videla y confirmó que la imagen es cierta y que no está truchada.

La joven del acusado junto a Videla.

Al ser cuestionado sobre un arma que se encontró en la vivienda del sospechoso, agregó: "No tengo conocimiento de que eso sea cierto, pero en el caso de que sí, no puede relacionarse directamente con la amenaza de muerte a la vicepresidenta. El arma no es un indicio para suponer que quería matar a la vicepresidenta de la Nación".

Además, detalló que al momento del allanamiento el acusado se encontraba en ropa interior y que le incautaron elementos dispositivos electrónicos. Al respecto, confió: "Él se define como periodista y como comunicador social. Entonces, una cosa es que quieran encontrar una conspiración en sus redes sociales y otra que quieran ver sus fuentes de información".

El youtuber que el jueves había sido detenido en la ciudad de Córdoba fue liberado esta tarde de viernes, informaron fuentes policiales y judiciales. En el marco de esa investigación, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en el departamento donde vive en Córdoba, "con el solo objeto de secuestrar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos y/o soporte informático y/o documentación relacionada a la investigación", dijo una fuente judicial.



Al parecer, en el marco de ese allanamiento, el hombre se resistió a esa inspección domiciliaria y por eso fue detenido y quedó a disposición del juez federal 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, por "resistencia a la autoridad y desobediencia en flagrancia". Tras notificarlo sobre el inicio de esa causa, el juez ordenó este viernes su libertad, explicaron.

Las amenazas por las que se lo inculpa ocurrieron el 27 de agosto a través de su cuenta de Twitter "@ElPresto20k", donde Prestofelippo escribió: "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera –junto con tus crías políticas– en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo", mientras se desarrollaba una sesión en el Senado y adjuntaba una foto de Fernández de Kirchner. Ese mismo día, más tarde, aclaró: "(…) estamos hablando de 'Viva políticamente'".