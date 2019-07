Gabriel Toloza, abogado de la anestesióloga tucumana que difundió fotos y videos de sus pacientes desnudos e inconscientes, aseguró este sábado que el incidente es un "escrache" por parte de un ex socio de la mujer, Genaro Thompson, quien usó las imágenes y las "sacó de contexto" como "venganza".

Toloza había asistido a la profesional en una causa en la que fue sobreseída por la muerte de un ladrón, que había ingresado en la vivienda que ella comparte con su pareja. En esta oportunidad, afirmó que la mujer sufre "un escrache" por "una revancha de su ex socio".

"(La anestesióloga) me explicó que cuando había armonía comercial con Thompson, un día él la llamó por celular y ella no pudo atender. Para graficarlo, ella se sacó una foto y se la envió, aclarándole (por Whatsapp) que estaba en el quirófano y muy ocupada”, detalló a El Liberal.

Las polémicas selfies de la anestesióloga.

El abogado desmintió que la imputada haya enviado "varias fotos" sino que existe "una sola sacada totalmente de contexto". En ese sentido, confirmó que acudieron a "un escribano que bajó el contenido" y pidieron los registros de la empresa de telefonía celular para probar "la naturaleza de la selfie cuestionada".

“Mi cliente no integra ningún grupo de whatsapp. El único receptor de una foto fue Thompson, cuya motivación al efectuar la denuncia es más que evidente. Ella me adelantó que accionará en contra de su ex socio porque en este suceso la única y real víctima es ella, cuya confianza ha sido traicionada y manipulada”, enfatizó.

LEÉ TAMBIÉN: " Anestesióloga se sacaba selfies con pacientes desnudos y las mandaba a grupo de WhatsApp"

Como consecuencia de la divulgación de las imágenes, la acusada enfrenta un sumario administrativo por violación del derecho a la confidencialidad en el acto médico. Toloza confirmó que realizarán "el descargo correspondiente" pero que "hay 40 días que fijan las normas vigentes”.