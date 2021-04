Tras el reclamo de un sanjuanino que había realizado una presentación ante la Justicia porque se oponía a que su ex accediera a una interrupción voluntaria del embarazo ya que “quería ejercer su derecho a ser padre y que se respete la vida de su hijo” , trascendió que la mujer finalmente logró realizarse el aborto.

Según publicó el diario El Huarpe, la pareja se distanció y al tiempo se enteraron de que la mujer estaba embarazada. Ella pidió a la Obra Social Provincia la autorización para hacerse un aborto en una clínica privada, pero él se negaba a que la práctica se llevara a cabo.

Además, en el medio había otro conflicto. El hombre era el titular ante la obra social y tenía a su ex pareja como adherente, por lo que él se oponía a que la práctica se hiciera bajo ese formato. Por esta razón, inició un expediente allí, pero como la práctica ya estaba autorizada por un médico, se hizo igual.

.

Lo que no se dio a conocer, siempre según el medio sanjuanino, es cómo se llevó adelante la práctica. Puede haber sido de dos maneras: en un hospital o centro del salud del ámbito público o la interesada puede haberla abonado y realizado en una clínica privada.

Una de las abogadas pertenecientes a Abofem, una asociación civil de abogadas feministas, Elina Jofré, opinó sobre el tema y aseguró que “la ley ampara a un interés jurídico que es la práctica en el cuerpo de la mujer, el hombre no tiene potestad para decidir sobre el cuerpo de ella, no es una situación que le atañe”.

.

Otra de las integrantes de Abofem, Lucía Altamirano, coincidió con su colega e informó: “El padre no tiene ningún derecho a oponerse, la ley es clara, la decisión es de la mujer”, dijo.

Al conocerse que los abogados del hombre, Mónica Lobos y Martín Zuleta, habían presentado el miércoles una medida cautelar en una Juzgado de Familia para que no se haga la IVE, Altamirano consideró que “cualquier medida o acción judicial que se pueda realizar no prosperaría porque no tiene sustento en la ley”.

El pedido ante la Justicia para que no se realice el aborto

El hombre que había hecho un pedido a la Justicia sanjuanina para que no le permitan a su ex pareja practicarse un aborto fue identificado como Franco. Esta semana, había dado una nota en Radio AM 1020 en la que dijo que presentó por escrito que él sí quería que siga el embarazo y propuso luego "hacerse cargo por completo del bebé".

El hombre decidió hacer público el caso debido a que asegura que ella "tiene todas las de ganar" y también denunció que "solo escuchan a una parte", en referencia hacia el pedido de la mujer. La Ley IVE plantea que es derecho de toda argentina el de decidir si llevar a término o no un embarazo siempre y cuando tome la decisión dentro del tiempo estimado.

En contrapartida, Franco asegura que él sí desea "ser padre, a pesar de que ella ya decidió no parir". En la entrevista dijo también que estaba "haciendo todo hasta lo imposible por ser escuchado".