La Cámara de Diputados emitirá este miércoles por la tarde dictamen al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el jueves, en el marco de una sesión especial que se extendería hasta el viernes, dará uno de los debates parlamentarios más esperados desde que asumió Alberto Fernández. En los últimos días, avanzaron paralelamente los preparativos en el Congreso y alrededores, donde se espera recibir a miles de manfiestantes.

El operativo de seguridad arrancó el último lunes con la colocación de un vallado que separará la Plaza Congreso en dos para ordenar las manifestaciones a favor y en contra del proyecto. A su vez, se instalarán pantallas gigantes para seguir el debate desde afuera del Congreso.

Según informó el Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Diego Santilli, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires estará a cargo de la seguridad en la calle, en los alrededores del Congreso. En tanto, la Polícía Federal, tendrá bajo su responsabilidad el interior del Congreso y los diferentes accesos al mismo

.

Vallado y dónde va cada sector

El vallado dividirá la Plaza Congreso a la mitad hasta Paraná, quedando del lado de la avenida Callao hasta Corrientes el espacio para quiénes estén a favor del proyecto -identificados con el sector verde-, mientras que del lado de la avenida Entre Ríos hasta Belgrano estarán aquellos que estén en contra de la iniciativa, referenciados en el color celeste.



Según se informó, habrá tarimas con pantallas y sonido en los dos extremos del Congreso, quedando un sector de cada lado de la plaza, y también pantallas de ambos lados del vallado y cada dos cuadras: en Entre Ríos y Moreno y en Callao y Presidente Perón.

Separaciones para ordenar los sectores a favor y en contra.