Referentes a favor y en contra del proyecto de ley de interrupción del embarazo expusieron en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el marco de la segunda jornada de debate de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que continuará esta tarde.



El plenario de las comisiones de Legislación General, Mujeres y Diversidad, Legislación Penal y Salud de la Cámara de Diputados se inició cerca de las 10.30 con testimonios de 12 expositores, divididos a favor y en contra de la iniciativa.



De acuerdo con el cronograma, diseñado por los diputados que integran esas comisiones, el oficialismo buscará emitir dictamen el viernes próximo con la idea de debatirlo en el recinto, en una sesión especial que podría realizarse el jueves 10 de diciembre.



El plenario, que condujo en esta oportunidad el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, comenzó con la exposición de la abogada y profesora de feminismos de Tucumán, Soledad Deza.

.



La abogada tucumana advirtió que la objeción de conciencia "se teje y desteje políticamente" y cuestionó que la penalización del aborto "es una inmoralidad que se cobra vidas", al considerar que "nadie merece estar presa por no ser capaz de parar en determinado momento".



Luego, el especialista en Bioética, Nicolás Laferriere, consideró que el proyecto "impone el aborto más allá de las declamaciones por la libertad" y advirtió que en países con aborto legalizado "las personas con discapacidad son eliminadas antes de nacer".

Así debatían en la comisión de Legislación General, Mujeres y Diversidad, Legislación Penal y Salud de la Cámara de Diputados



Por su parte, el constitucionalista Andrés Domínguez sostuvo que "es una obligación del Estado penalizar el aborto" y consideró que de esta manera se cumple "con obligaciones internacionales y ejerce el control de convencionalidad interno, al cual el Congreso está obligado".



En tanto, Aníbal Bakir, presidente del Centro Islámico de Argentina, hizo referencia a la jurisprudencia islámica y señaló que, según esa religión, "se antepone el derecho del vivo al del potencialmente vivo" y sólo se permite el aborto "si se afecta a la salud de la madre, si (el feto) padece alguna malformación o si es producto de una violación hasta los cuatro meses".

.



Luego de una ronda de preguntas a los primeros expositores por parte de los diputados, el plenario continuó con la presentación de la directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Maffía.



Maffía sostuvo que "la legalización no obliga a nadie abortar" y afirmó que "no se está legislando sobre embarazos avanzados", a la vez que aseveró: "Defendemos la vida los que estamos a favor del aborto" y concluyó con la frase "Que sea Ley".



En tanto, para la directora del Instituto Política Constitucional, María Angélica Galli, la legalización del aborto "está pensada como un método de control de la natalidad, como una política de Estado" y sostuvo que e l "derecho al aborto no figura en los tratados internacionales como se menciona en el texto".



Por su parte, la medica infectóloga Leda Guzzi señaló que varios estudios demuestran que "un aborto inseguro implica un costo siete veces mayor que cualquier práctica realizada legalmente" y afirmó que "la criminalización no evita los abortos".

.



"La despenalización es urgente para proteger la vida de miles de jóvenes mujeres y es una deuda pendiente que late en las calles", remarcó.



El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Metropolitana de Buenos Aires, Gustavo Carrara, se preguntó "qué solidez puede tener la defensa de una vida humana si una ley puede definir en qué momento puede ser eliminado o no" y planteó: "Si se quiere ayudar lo primero que hay que hacer es luchar contra la pobreza. No organicemos un país en base al egoísmo disfrazado de libertad".



Asimismo, el médico y exministro de Salud de Jujuy, Victor Urbani, consideró que "criminalizar a las mujeres por abortar es una barbaridad". Dijo haber "visto morir a muchas mujeres por abortos inseguros" y advirtió : "Nunca he visto una criminal, he visto víctimas”.



La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, exintegrante de la Corte Suprema de Mendoza y Premio Kónex a Brillantes Humanidades de 2016, consideró que "no se le puede negar a nadie la posibilidad de tener sus propios proyectos de vida", defendió la "autonomía" de la mujer y señaló: "Si no aprueban esta ley, no respetan la autonomía ni la igualdad social".

.



Por su parte, el doctor en Derecho Néstor Sagués sostuvo que el proyecto del Poder Ejecutivo "parte de una negación que es la persona por nacer" y evaluó que "esa actitud negativa, ese rechazo se funda en una malversación de las normas".



Al finalizar la primera tanda de expositores, la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, presidenta de la comisión de Legislación General, aclaró que a las 19 se realizará una reunión de presidentes de bloques y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para "buscar mecanismos sobre el dictamen y la forma de sesión".



"No va a haber ninguna citación exprés. Sabemos que sería un atropello. Una vez que tengamos resolución para ver cómo seguimos con el debate lo vamos a comunicar. Queremos seguir con un camino ordenado y eso vamos a garantizar", aseveró Moreau.



En tanto, los próximos disertantes -hasta las 19- serán Miriam Andújar, Jorge Aquino, Paola Bergallo, Myriam Bregman, Margarita Bosch, Carolina Comalera, Siro de Martini, María De Urraza, Segolene Du Closel, Magui Fernández Valdéz, Pablo Garat, Natalia Gherardi, Marisa Herrera, Cecilia Ousset, Débora Rainieri, Gisela Reynaga, Sonia Terragona y Fernando Toller.