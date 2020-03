Tita Zacharías, o abuela Tita, como se la conoce en la plataforma de microvideos TikTok, tiene 63 años y gracias a sus originales publicaciones alcanzó los 514.000 seguidores, entre los que se destaca el reconocido cantautor de folklore Abel Pintos. ¿Cómo es la historia de la sexagenaria que la rompe en las redes sociales?

"Me encanta hacer esto. Lo tomo como un trabajo y me divierte mucho", detalló en diálogo con "Crónica" la abuela salteña, que se inició como influencer el 4 de octubre de 2018, mientras transitaba el duelo que debió afrontar tras la pérdida de su marido. "Un día, en la previa del cumpleaños de mi hermana, una sobrina me pidió que hiciera un video junto a ella, porque yo era muy personaje, y al poco tiempo se hizo viral", continuó.

Tita, la segunda de tres hermanas (una falleció), tiene dos hijos, Andrea y Sebastián, y cinco nietos. "Cuando estoy con ellos, les pido que dejen los celulares, que si vamos a almorzar lo hagamos en familia mirándonos los unos a los otros", reconoció la tiktoker de la tercera edad.

Cuando sus videos se expandieron por la red, la plataforma la convocó para darle la categoría de "creadora". Por eso, ingresó a un grupo de WhatsApp con otros influencers, a los que TikTok les adelanta las consignas para el día siguiente, que se llaman hashtags, también los desafíos que se proponen y las bandas sonoras que pueden ser musicales o fragmentos de algún diálogo de una película, o producido incluso por algún usuario.

"A mis seguidores les suelo dar consejos de abuela. Hago libretos, tengo conversaciones con ellos. Algunos me cuentan cosas que no las compartirían en sus casas. Veo que muchos jóvenes se sienten solos. Una nena hace poco me dijo que se quería cortar y traté de ayudarla. También hay chicos que me piden una mano para difundir casos urgentes. Ahí es cuando me doy cuenta de la ausencia de los padres, quienes les compran el mejor celular, los conforman con eso, pero los dejan solos", expresó.

Detrás del personaje, Tita lleva una vida común. Es costurera, le gusta tejer a crochet e incluso hace unos años se dedicó dar clases de computación a un grupo de adultos mayores. Ahora, vive de la pensión de su marido, ya que TikTok no paga por contenidos. "Hace poco me siguió Abel Pintos, ya con eso soy feliz", finalizó entre risas.