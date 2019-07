Por Francisco Nutti

@frannutti

La asistencia solidaria mejoró, al menos por un rato, la calidad vida de diferentes familias en Salta, Jujuy y Tucumán, luego de que un grupo de abuelos viajara desde La Matanza hacia esa región para donar ropa, comida y frazadas. La iniciativa fue impulsada por el Centro de Jubilados Nueva Era - UOM Matanza - Abelardo Silvero, de Laferrere.

"Cuando hicimos el viaje pasamos por Tilcara, Jujuy, y cuando bajamos se arrimaron cuatro o cinco madres al hotel en donde estábamos para pedirnos, entre lágrimas, si les dábamos algo para comer y para abrigarse del frío"

"Esto nació de una locura nuestra. Del boca en boca en los bailes. A alguien se le ocurrió iniciar una movida solidaria y la gente se empezó a sumar. Resultó una propuesta excelente porque nunca imaginamos los lugares que podíamos alcanzar. Estamos súper felices por lo que logramos, pero esto va a seguir, así que les digo a los demás abuelos que sean solidarios, que hagan lo que hicimos nosotros porque en el país hay mucha miseria", expresó en diálogo con Crónica Juan Quiroga, quien desde hace 12 años está al frente del espacio que agrupa un gran número de adultos mayores.

"Cuando hicimos el viaje pasamos por Tilcara, Jujuy, y cuando bajamos se arrimaron cuatro o cinco madres al hotel en donde estábamos para pedirnos, entre lágrimas, si les dábamos algo para comer y para abrigarse del frío. Allá, el viento es increíble y la invisibilidad también, porque muchos de ellos pasan inadvertidos ante la mirada de la gente, lamentablemente", explicó.

Repetir la experiencia todos los años no le quita emoción a esta movida solidaria. "Al viaje fuimos 54 y todos terminamos conmovidos. Allá observamos mucha pobreza, algunas maestras hacían dos kilómetros desde su colegio para venir a buscar la mercadería. Mi hija les entregó caramelos para los más chiquitos y quedaron con una alegría inmensa. Ahí lloramos todos al ver la tristeza y la educación que hay", recordó Quiroga.

Una gran ilusión

Para el futuro, Juan Quiroga y todo el centro de jubilados esperan que la situación cambie. "En el norte me di cuenta de que la situación por la que transitan los jubilados en la actualidad no es buena. Quiero que sepan que no pasa sólo en Capital Federal o el cornubano, sino que en todo el país la gente vive mal. Hay muchas personas en la calle".

"Imagino una Argentina donde haya respeto al compañero, que existan ganas de sacarlo adelante, que haya trabajo, que tengamos igualdad de condiciones, que los adultos mayores ganen lo que tengan que ganar, que no haya un despropósito tanto con los jubilados y pensionados, con las maestras, con los colegios. Ahora estamos de-sahuciados, estamos mal anímicamente", expresó.

El centro de jubilados, ubicado en Piedrabuena 5916, Laferrere, reúne 1.460 socios, de los cuales 1.100 son activos. "Pese al momento estamos bien, nos juntamos bastante seguido y pensamos hacer otro viaje solidario próximamente. Así que si quieren traer donaciones, serán bienvenidos. Vamos a recorrer San Rafael, Mendoza", concluyó.