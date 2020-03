Se activó el protocolo del coronavirus en Recoleta porque hay dos casos sospechosos de COVID-19.

El episodio ocurrió a unos pocos metros del control policial en el cual una mujer que se encontraba en el colectivo de la línea 67 tenía síntomas compatibles con el COVID-19.

Primer caso sospechoso en Recoleta

Todo comenzó cuando un control frenó a un taxi y la pasajera aprovechó para contar que se sentía mal y que tenía un fuerte dolor de garganta.

En consecuencia, tanto el chofer como la mujer, ambos con barbijos, quedaron aislados dentro del taxi.

El primer caso sospechoso de coronavirus (Nahuel Ventura/Crónica).

El taxista quedó aislado (Nahuel Ventura/Crónica).

La pasajera y el conductor tenían barbijos (Nahuel Ventura/Crónica).

Ocurrió en Recoleta (Nahuel Ventura/Crónica).

Segundo caso sospechoso en Recoleta

El segundo caso sospechoso de coronavirus en Recoleta se trata de una mujer travesti, llamada María Fernanda, que arribó hace dos días de Madrid, España.

Ella contó que su destino final era Salta, en donde iba a ver a su familia. Sin embargo, cuando llegó a Buenos Aires no pudo viajar hasta allí porque no había pasajes, y al no tener un lugar en donde hospedarse tuvo que dormir durante dos días en una plaza.

La mujer quedó varada en Capital (Nahuel Ventura/Crónica).

Este martes al mediodía la mujer viajaba en un taxi para ir a provincia, pero cuando el conductor vio que había un control policial, la hizo bajar y así él siguió con su rumbo, como si nada.

Según María Fernanda, ella quiere hacer la cuarentena pero no puede ya que no pudo volver a Salta y no tiene en dónde quedarse.

Su destino final era Salta (Nahuel Ventura/Crónica).