Por Matías Resano

Una mujer que acumula basura mantiene en vilo a sus vecinos, en el zona oeste del conurbano bonaerense, producto de los olores nauseabundos, las moscas y roedores que implican semejante foco de contaminación.

Los residentes más cercanos a la propiedad, que se ha tornado un basural, exigen asistencia higiénica y psicológica a la mujer, de avanzada edad, quien tendría antecedentes psiquiátricos.

En la localidad bonaerense de Ciudad Evita algo huele mal, y proviene de la vivienda de una jubilada, de alrededor de 70 años, que ya era conocida por su afinidad con los desechos, acumulando en principio bienes muebles en desuso o deteriorados. Pero con el paso del tiempo, ese afán recolector se profundizó y agravó puesto que "si bien fue una señora que siempre juntó basura, pero cada vez más en mayor cantidad, y ya cualquier cosa", señaló a Crónica, Melina.

La joven reside en una propiedad lindera, a la cual llega el aire putrefacto y sobrevuelan las moscas y mosquitos, provenientes del domicilio de su vecina, a quien le ha rogado en reiteradas oportunidades que detenga su vocación basurera.

Al respecto, la damnificada remarcó que "no sé si para ella es normal pero para nosotros es insoportable vivir en medio del olor, de las moscas y mosquitos".

Por esta razón, "hablamos con ella para poder ayudarla a limpiar a su casa, pero nos cambia de tema, nos termina hablando de los padres". En referencia a ello, la denunciante agregó que la abuela "vive sola. Algunos familiares la visitan asiduamente, pero ya ni siquiera entran a la casa".

Ante semejante situación desesperante e insostenible, Melina dejó en claro que "nosotros lo que no queremos es perjudicarla a ella, pero necesitamos que limpien su casa. Nos ofrecimos a sacarle la basura, la cuestión es que ella no quiere. Por eso estamos pidiendo que a quien le corresponda se haga cargo".

No obstante, la joven aseguró que no sólo su vecina requiere que remuevan sus desechos acumulados, sino también asistencia psicológica, dado que "los más allegados a ella nos dijeron que estuvo internada por trastornos psiquiátricos". Sin embargo, los vecinos de la acopiadora no saben a quién recurrir, factor que incrementa aún más la desesperación y la impaciencia de continuar viviendo en medio de podredumbres, moscas y ratas.

A pesar que tomar los recaudos higiénicos más básicos, como mantener la limpieza de su hogar, desinfectar los espacios comunes o linderos, la acumulación de basura se siente. Por lo tanto, los damnificados dejan en claro que "no tenemos nada en contra de nuestra vecina. Sólo queremos ayudarla".