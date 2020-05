Mientras la Organización Internacional del Trabajo anunció que unos 436 millones de empresas en el mundo corren riesgo de cerrar, en la Argentina trabajadores y trabajadoras también se adaptan a las medidas dispuestas por el Gobierno el pasado 19 de marzo para evitar el colapso del sistema de salud en medio de la pandemia.



"Me parece fundamental destacar que lo que estamos viviendo no es teletrabajo sino una medida obligatoria para proteger la salud de la población", explicó Verónica Funes, coordinadora de Teletrabajo del Ministerio que dirige Claudio Moroni, en diálogo con la agencia Télam. "Es una situación de crisis, muy distinta al ideal que surge del acuerdo de las dos partes con derechos y obligaciones claros, amparados bajo la Ley de Contrato de Trabajo, con derecho a la desconexión, condiciones que en medio de esta urgencia no existieron", agregó.

El abogado Ernesto Zas (Abogades en Cooperativa) destacó que en Argentina no existe regulación específica sobre lo que se denomina teletrabajo aunque consideró que "es norma aplicable el Convenio Nro 177 sobre trabajo a domicilio de la OIT ratificado por Argentina con la ley 25.800. La misma organización publicó en 2011 el Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo elaborado en coordinación con las autoridades estatales argentinas, y representantes de las organizaciones empresariales, sindicales, y académicas", explicó quien además señaló que hay experiencias concretas en Telefónica e YPF hace unos años, antes de que las empresas de tecnología o afines lo aplicaran "sistemáticamente".



Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALL) advirtió entre las dificultades del trabajo desde casa en un contexto así "perder la soberanía del propio tiempo, el lugar de descanso, la organización familiar y, desde luego, las dificultades para la acción colectiva en la medida que se va difuminando el centro del trabajo y el compartir con otros una misma, pero la historia da cuenta que siempre encontramos la manera de organizarnos". "De todos modos -agregó- más allá de que es posible que muchas situaciones hayan llegado para quedarse, es muy difícil pensar situaciones definitivas en el marco de un contexto tan excepcional y que va modificándose de manera constante"