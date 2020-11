La adopción es el sistema que les permite a las nenas, nenes y adolescentes tener una familia que les brinde afecto y cubra sus necesidades materiales cuando no lo puede hacer su familia de origen.

En Argentina, es legal acoger tanto a chicos nacidos dentro del territorio del país como fuera de él, pero este último caso es bastante inusual, ya que solicitarlo puede generar bastantes complicaciones burocráticas.

Esto se debe a que el país no es parte de la Convención de la Haya del 29 de mayo de 1993, un tratado internacional encargado de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural en caso de conflicto bélico, a nivel mundial. Dicho documento trata el tema de la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción.

El Estado argentino se ha servido de numerosas justificaciones para argumentar su postura de abstinencia al acuerdo global, el cual tiene adheridos 102 países. Entre estas razones se encuentra la lucha contra el tráfico de menores o la imposibilidad material de desarrollar el adecuado seguimiento pos-judicial de las adopciones internacionales a través de órganos especializados, garantizando el respeto por la identidad idiomática y cultural del país de origen del menor.

Aunque la reserva a la firma del tratado prohíbe la posibilidad de adoptar niños argentinos por familias domiciliadas en el extranjero y no a la inversa, la mayoría de los países que son parte del Convenio de la Haya no hacen adopciones con naciones no participantes de la misma.

Para que pueda solicitarse una adopción de un menor de otra nacionalidad, tendría que existir una cooperación jurídica internacional, lo que equivaldría a que un juez nacional reconozca una sentencia realizada en el extranjero como de pleno efecto en Argentina.