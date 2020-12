El Observatorio Gente en Movimiento, que coordina la diputada porteña Gisela Marziotta (Frente de Todos), aseguró hoy que el 75% de los residentes en la ciudad de Buenos Aires no tomará vacaciones fuera del distrito por la pandemia del coronavirus, y alertó sobre "la presión que ello significa para los espacios verdes", que consideró "insuficientes" como lugares para el ocio y esparcimiento.



Los datos fueron consignados en la reciente entrega del índice de "Calidad de vida durante la crisis de la Covid-19", elaborada por el Observatorio Gente en Movimiento, en el que se advierte sobre "la urgencia de crear nuevos parques y acondicionar los existentes". Según el informe, "la luz de alerta la enciende un dato revelador: se trata del hecho de que tan solo 17% de los porteños se irán de vacaciones este verano, contra el 57% que se fue de vacaciones el año pasado, y un 8% aún no sabe si podrá irse de vacaciones".



En esa línea, el trabajo expone que "el 75% de los habitantes de Buenos Aires que fueron encuestados aseguró que se quedará en la ciudad, con la consecuente presión que eso representa sobre los espacios verdes disponibles". En ese sentido, se puntualiza que, "entre quienes no se irán de vacaciones este verano, el 42% considera insuficientes los espacios de ocio y esparcimiento para pasar el verano en la ciudad".

.



Estos últimos datos, explicó un comunicado del observatorio, se complementan " con el informe anterior, en el que se señalaba que el 47% de los vecinos de la CABA consideran insuficientes los espacios verdes de su barrio", y se subraya que esa " carencia es aún más fuerte en la zona centro de la ciudad, donde opina así el 58% de sus vecinos".



En ese marco, el informe aclara que " la cantidad de espacios verdes tampoco está correctamente distribuida" ya que en la ciudad " conviven comunas con tan solo 20 o 40 centímetros por habitante, como las comunas 3 y 5; otras, como la 1 y la 8, tienen entre 8 y 14 m2 por habitante, respectivamente".



"El esparcimiento y el correcto descanso son parte fundamental de la calidad de vida. En este sentido, es necesario que existan espacios verdes en toda la ciudad para que los porteños que se quedarán, que son la mayoría, puedan tener un verano decente", refiere el informe . Se determina también que, " en términos agregados, entre 2008 y 2018 la ciudad aumentó un 1,5% sus espacios verdes, aunque, si tenemos en cuenta el crecimiento poblacional, la cantidad de espacios verdes se mantiene estancada".



En ese punto, se precisa que " el único sector en el que crecieron los espacios verdes fue en la zona norte de la ciudad, mientras que en la zona centro la cantidad de hectáreas disminuyó un 5%". En tanto, en la zona sur " hubo una merma de espacios verdes del 15%, al ser la zona más desfavorecida socialmente, por lo que cobra una especial importancia la calidad y cantidad de espacios verdes para los sectores vulnerables, sobre todo los niños", señala la investigación.



También se establece que los espacios verdes porteños tienen el problema de su calidad: de acuerdo con la investigación anterior, " el 46% de los porteños afirman que muchos parques de la ciudad son puro cemento y no existen verdaderos espacios verdes para disfrutar del aire libre, guarismo que aumenta al 52% en la zona centro".