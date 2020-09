Las autoridades de la provincia de Salta advirtieron que sólo quedan 20 camas de terapia intensiva para el tratamiento de pacientes con coronavirus. Según informó mediante un comunicado la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, hay 99 personas internadas, lo que significa que el 83 por ciento de las camas de terapia intensiva están ocupadas.

De esta manera, las provincias con situaciones más críticas en tanto la ocupación de las camas de terapias intensivas son Río Negro alcanzó el 87 por ciento de ocupación y Salta con 83 por ciento. En tanto que en Neuquén y Mendoza ascendió al 76 por ciento, en Jujuy y Tucumán al 75 por ciento, en la Ciudad de Buenos Aires al 72 por ciento y en Santa Fe, al 70 por ciento.

.

Hace un mes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, había advertido que el problema no era “que no haya insumos, ni haya respiradores”, sino que la provincia corría “el riesgo es que no haya camas”.

"La expansión del sistema de camas tiene un límite, que son los trabajadores de la salud, quienes están agotados y estresados", había expresado el secretario de Calidad en Salud de Salta, Arnaldo Medina.

Hasta el momento, la provincia de Salta lleva dos días consecutivos con 300 casos diarios y el total ya ascendió a 7.517. De esta manera, ya son 101 los muertos