Aerolíneas Argentinas denunciará penalmente a los pasajeros que intenten evadir los controles sanitarios y también podrá imponer sanciones de hasta 5 años, después de que un viajero que se desplazó desde Buenos Aires a Misiones diera positivo en el análisis de detección de coronavirus y motivara la activación del protocolo sanitario que alcanza a otras 57 personas que también estaban en ese avión.



El hecho, que se conoció este martes, ocurrió en el último vuelo que aterrizó anoche, alrededor de las 22, en el aeropuerto de la ciudad de Posadas y, a raíz del viajero contagiado, otras 57 personas que compartieron el vuelo se les hará un seguimiento sanitario.



Según indicaron autoridades provinciales, el pasajero llegó en el vuelo sin el certificado de Covid-19 negativo que le requiere la provincia para poder circular, por lo que se procedió hacer el testeo en el aeropuerto posadeño como sucede para estos casos.

Ante esta situación, Aerolíneas Argentinas informó que denunciará penalmente a los pasajeros que intenten evadir los controles sanitarios y que también podrá imponer sanciones de hasta 5 años para volar en vuelos de la compañía.



El anuncio lo hizo el propio presidente de la compañía, Pablo Ceriani a través de la red social Twitter.

Todo pasajero que se presente para volar con un certificado COVID-19 positivo o con documentación adulterada para evadir los controles, será denunciado penalmente y no podrá abordar ninguno de los vuelo de @Aerolineas_AR por 5 años. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) October 27, 2020



“Hace menos de una semana retomamos la operación regular de Aerolíneas y, aunque parezca difícil de creer, hemos tenido dos casos de pasajeros que se presentaron para volar con certificado de Covid-19 positivo”, dijo Ceriani en la red.



Ante esta situación, informó que “todo pasajero que se presente para volar con un certificado Covid-19 positivo o con documentación adulterada para evadir los controles, será denunciado penalmente y no podrá abordar ninguno de los vuelos de Aerolíneas por 5 años”.

“Asimismo, la prohibición de abordar a algunos de nuestros vuelos por 5 años, también se le aplicará a aquel pasajero que no cuente con el certificado PCR negativo para ingresar a aquellas provincias que así lo exigen y se niegue a realizar el análisis en el aeropuerto de destino”, aclaró el directivo.



En referencia al tema, el subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Carlos Báez, comentó a un medio radial cómo actúa la provincia ante estos casos y precisó que "la metodología con la que se trabaja es tener el requisito de contar con el certificado negativo y con el carnet sanitario".



"El Ministerio de Salud Pública local da la posibilidad de hacer el test en el aeropuerto de ingreso a la provincia y ocurrió que anoche la mitad de los pasajeros no contaban con el certificado, por lo que varias personas estaban haciéndose el test", dijo Báez al ser entrevistado por Radioactiva.

En ese sentido, además, comentó qu e "una de ellas no presentaba el papel y cuando le exigimos hacerse el test, comentó que lo había hecho en Buenos Aires, pero al hacerlo acá el resultado dio positivo, por lo que se disparó el protocolo sanitario, y con la ambulancia de la red de traslado fue llevado donde va a hacer el correspondiente aislamiento".



"No nos pareció adecuado que haga aislamiento en su domicilio y dispusimos que lo haga en el lugar que tiene el Ministerio de Salud preparado estos casos, así que en ambulancia se lo trasladó hasta ese lugar", indicó el funcionario.



Luego comentó las medidas que se tomaron con los otros pasajeros del avión.



"Nos dimos cuenta que dentro del avión se mantuvo la distancia suficiente, por lo que la posibilidad de que los pasajeros hayan tenido contacto con el caso positivo es muy baja, y es por esto la decisión de no aislar a todos los pasajeros, pero igualmente se hace el seguimiento", aclaró Báez.

En cuanto al pasajero que dio positivo, el funcionario precisó que "cumplía todos los requisitos, le faltaba solamente el test. Venía como pasajero esencial como está permitido en estos casos, tenía domicilio en la provincia, y al exigirle la parte sanitaria nos dimos cuenta de que había algo que no cerraba", contó.



"Estamos contentos porque la tecnología empleada tuvo su resultado y pudimos responder ante el caso que dio positivo. Es un hisopado nasal, pero la determinación bioquímica es rápida, demora unos quince minutos en dar el resultado", dijo finalmente Báez.



En cuanto los requerimientos para ingresar a la provincia, las personas que vengan en los vuelos deberán tener en cuenta que se requiere permiso nacional y provincial de circulación y las apps Cuidar y Misiones Digital.

Deben tener el PCR negativo válido, dentro de las 48 horas previas al vuelo, o testearse al arribo en el aeropuerto, a cargo del pasajero, y el Certificado Único Habilitante para Circulación-Emergencia Covid-19, más los requerimientos sanitarios como el tapabocas.



Estos mismos requerimientos se tomarán para cuando regresen los micros de larga distancia, adelantaron desde la cartera sanitaria misionera.