Los gremios aeronáuticos anunciaron este miércoles que realizarán "paros y medidas de fuerza en los próximos días", que serán determinados durante las asambleas de trabajadores que se realizarán a lo largo del día en repudio a la "política aerocomercial del gobierno nacional".

En especial, los referentes del sector criticaron el acuerdo suscripto por Cambiemos con Estados Unidos que "dispone la apertura total de los cielos argentinos a las empresas de ese país" y criticaron al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich: "Es claro el objetivo emprendido en llevar adelante la más agresiva e impune entrega del mercado nacional a los intereses de la industria extranjera, sin importar el impacto negativo que ese modelo ocasionará sobre la fuente laboral de todos los trabajadores aeronáuticos argentinos".

Ricardo Cirielli, titular del gremio, habló en una conferencia de prensa realizada en Ezeiza: "Vamos a ir anunciando cuándo serán las asambleas que se producirán por empresas y no habrá por el momento demoras específicas, pero iremos viendo con el correr del tiempo qué surge de las asambleas".



El sindicalista denunció también el "abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de los responsables de Aerolíneas Argentinas", y dijo que seguirán "defendiendo" la empresa de bandera "porque vuela a lugares estratégicos del país donde otras empresas no van porque no es rentable".

Además, expresó que la voluntad de los trabajadores "no es generar trastornos ni afectar al usuario", y argumentó que por ese motivo se eligió la metodología de "asambleas por empresas". "A la fecha el accionar del Gobierno ha dejado como saldo el cierre de empresas nacionales como Lasa y Avian Argentina con la consecuente pérdida de fuente laboral de los trabajadores", denunciaron los sindicalistas.



Sobre los servicio, agregó: "Si, habrá demoras, pero queremos que el pueblo sepa que este Gobierno fracasó en su política aerocomercial, como lo hizo en todas las otras áreas", manifestó. Cirielli insistió en la conferencia en que "el país necesita una industria aercomercial y lo merece" y que "antes había un proyecto de Aerolíneas Austral", y "ahora no hay nada".

"No han incorporado un sólo avión, los que llegaron fueron comprados por el gobierno anterior", deslizó. También cuestionó que "venden pasajes baratos en desmedro de la línea de bandera" y dijo que ese aspecto "no es casual", sino "consecuencia de un plan económico y una política aerocomercial que no beneficia a ningún argentino".