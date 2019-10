Un inspector de tránsito protagonizó una violenta discusión con un joven que había estacionado mal su auto en la ciudad de Tandil. El agente intentó atropellarlo y luego lo atacó con golpes de puño. La secuencia quedó registrada en un video que se viralizó en pocas horas a través de las redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 del pasado lunes en calle Pinto, en pleno centro de la mencionada localidad bonaerense. En las imágenes grabadas por uno de los testigos puede verse el momento en que el inspector arriba de su moto y el automovilista parado en la vereda mantienen una acalorada discusión.

De repente, el agente arrancó su vehículo e intentó atropellar al conductor, que logra esquivarlo. Pero la agresión no terminó allí: el funcionario bajó de su moto y comienzó a golpear al hombre hasta tirarlo al suelo. Entonces intervienen otro inspector y algunos traseúntes que circulaban por la vereda.

Como consecuencia de las repercusiones del video en redes sociales, el director de Control Urbano Vehicular, Walter Villarruel, explicó a medios locales que el automovilista estacionó mal su auto y le hicieron una multa.

"El infractor estaba en desacuerdo y se ve que le quería pedir explicaciones. Supuestamente lo insulta, le quiere agarrar la moto y a consecuencia de eso, el inspector se baja y se trenza en lucha", detalló.

Villaruel agregó que realizaron un informe sobre el accionar del agente de tránsito y que el área de Recursos Humanos y Legales municipal determinará la sanción. Mientras tanto, el agente no cumplirá funciones en la calle. "Más allá de la reacción del infractor, que no corresponde, menos corresponde del funcionario actuar como lo hizo", admitió el funcionario.

El conductor, quien se identificó como Ignacio, reconoció en diálogo con Radio Voz que había dejado el auto con balizas sobre la línea amarilla, que obstruía una rampa para discapacitados, frente al banco donde bajó a hacer unos trámites.

Al percatarse de la presencia de los inspectores, volvió y le informaron sobre la multa. "Corrí el auto y volví al banco para terminar de hacer el trámite. Los inspectores seguían ahí y les pregunté si les había hecho la infracción al resto que estaba estacionado sobre línea amarilla, a lo que me respondió de mala manera que él sabía cómo hacer su trabajo", relató.

"Discutimos de palabra, pero ahí se subió a la moto y me la tiró encima. Le dije que estaba loco, intenté frenarlo, pero se bajó y se me tiró para golpearme. Su propia compañera le decía que no era la manera de actuar", agregó Ignacio.

Y consideró: "Es una vergüenza, me parece perfecto que hagan cumplir la Ley, pero el respeto está ante todo. Creen que tienen más derecho que los demás".