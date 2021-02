Luego del shock que provocó la muerte de Morro García, el ex Huracán Sebastián Morquio preocupó a sus seguidores con una serie de tuits en los que dio a entender que está atravesando un duro momento y no sabe qué hacer con su vida.

"A veces no nos queremos ir pero no nos dejan muchas opciones", escribió el jugador, con un tono desesperado en la red social Twitter, sin mencionar la palabra "suicidio", y dijo que cada uno "pide ayuda como puede".

Uno pide ayuda cómo puede . Después si pasa algo no sean sínicos de decir había que ayudarle cuando ya no esté !!!! — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

El defensor, de 45 años y retirado, está viviendo una dura situación personal: no tiene un empleo fijo y sufre la estigmatización de la sociedad, que le impide reinsertarse luego de haber pasado un mes preso. Por otro lado, su ex pareja le niega visitar a su hijo.

"Estuve preso porque mi perro arañó a mi mamá. Y salí en diciembre", dice. Morquio sigue con prisión domiciliaria de 0 a 7 horas y, según él mismo cuenta, duerme en un colchón tirado en el piso. "Viví en el club de mí abogado porque no tengo casa. Estoy viendo en la tele un video de una playa, luz tenue y así me amasijo. Son demasiados dedos en el culo, pero si hacemos algo somos unos locos", agregó.

El jugador también hizo una alarmante comparación con el caso del Morro García, que se quitó la vida a principios de febrero: "Hace dos semanas pasó y hoy ya no le importa a nadie, no se habla y era un jugador importante. A quién carajo le va a importar si a mi me pasa lo mismo, en dos o tres días se olvidan. Ayer fue García, hoy será Morquio y pasado otro"