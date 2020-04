El presidente Alberto Fernández sostuvo este miércoles que el gobierno nacional "no está acá para dejar caer empresas y argentinos sin trabajo", al encabezar esta tarde un acto en la Escuela de Gendarmería de La Matanza.



"No bajemos los brazos. Estamos haciendo lo que corresponde. No teman, cuando sientan que se están quedando solos, el Estado va a estar al lado suyo", dijo el Presidente en su discurso ante los efectivos de Gendarmería que reforzarán la seguridad en el conurbano bonaerense.

.

Luego, agradeció a las fuerzas de seguridad “por su esfuerzo, templanza y compromiso” y sostuvo que "estamos haciendo lo que hay que hacer, en el camino correcto, pero falta mucho para hacer” en el marco de la pandemia por coronavirus.