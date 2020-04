El presidente Alberto Fernández convocó este domingo a "pasar" el período de aislamiento social por el coronavirus con "ética", reivindicó el rol del Estado para hacer frente a la emergencia, destacó a la oposición que está a cargo del gobierno de distintas jurisdicciones y afirmó que, según los epidemiólogos, "los resultados de la cuarentena están aplanando la curva" de contagios.

En una entrevista que brindó al canal Telefe, Fernández aseguró que "no es ético que para que alguien no pierda plata" haya que "condenar a la gente a la muerte", por lo que abogó por "pasar" la emergencia con "ética".

Además, el mandatario aclaró que en este momento "no podemos volver a hacer nuestras vidas" como antes de la pandemia porque "nos exponemos a un dolor infinitamente mayor y todo se desperdiciaría en dos minutos".

Al ser consultado por la curva de contagios en el país, el mandatarios aseguró: "No puedo hablar de números y cifras seriamente porque no sabemos cuál es la dimensión de la pandemia. Los médicos dicen que va a haber un momento culminante donde el virus va a haber alcanzando su punto de máxima expansión, ese es el pico, alrededor del 15 de mayo. Algunos epidemiólogos dicen que los resultados de la cuarentena están aplanando mucho la curva, con lo que ese pico no sea un pico sino un constante devenir de contagios en un ritmo más lento, y tal vez dure más tiempo pero evitemos ese pico".

Asimismo hizo referencia a la capacidad de los centros de salud: "El riesgo del pico es que tantos se infecten juntos que el sistema de salud no pueda responder".

El rol del Estado

Fernández citó al papa Francisco en referencia a las decisiones que tomó el Ejecutivo para palear la crisis: "El mundo que vendrá espero que sea distinto, más solidario, que no discuta más el rol del Estado, si debe hacerse cargo de la salud y educación pública, y que entendamos, como dice el Papa, que nadie se salva solo. Acá nos salvamos como comunidad. Lo que más quiero es que todos los argentinos entendamos que este es un logro nuestro, no del gobierno argentino. Lo único que podemos hacer, haciendo lo que hacemos, es que esto nos duela menos. Entonces no bajemos los brazos".

El pasado viernes, el mandatario brindó una conferencia junto a miembros de su Gabinete, y dejó claro que el retorno de la actividad comercial deberá esperar. Alberto afirmó: "Prefiero privilegiar la salud de la gente. Uno podría tentarse en decir que los que tienen menos de 50 años, que se muere el 1%, trabajen ellos, porque el riesgo es muy bajo. Pero ellos pueden contagiar a personas de más de 65 años, y del total de muertos, el 85% son personas de más de 65 años".

"Algunos sienten que se les complica el negocio, y yo los entiendo. Pero abrir una fábrica en este momento significa que un empleado que se contamine va a contagiar a todos sus empleados en el término de un día", culminó.