Alberto Fernández: lo que nadie te contó

Diego Schurman es periodista, se especializa en política. Sabe de disputas, de las internas partidarias, de la siempre rosca política. Sin embargo en “Alberto” asombra ya desde el vamos. No pierde tiempo y en el prólogo esboza: “Pensé que ya nada ni nadie me iba a sorprender. Sin embargo, el detrás de escena del actual presidente fue revelador en tantos sentidos … se asombrarán como me pasó a mí”.

Sin rodeos, Schurman va al grano y recompone cronológicamente la serie de encuentros que dieron como saldo, la candidatura de Alberto Fernández en las elecciones 2019. Un libro relatado en primera persona que no se ahorra detalles y que va hasta el fondo de la intimidad no sólo en el marco político, sino también personal del actual presidente.

Ya en la tapa reza: “el detrás de escena de un presidente”. Y no miente, no falla. Es directo, transcribe diálogos, reuniones, preguntas, momentos épicos y claves que conformaron la candidatura de Alberto Fernández.

Desde el primer capítulo te cuenta la pregunta que nos hacemos todos ¿y qué le dijo Cristina? Mientras que un factor se repite en los diálogos que Schurman relata: “Ambos agradecieron a Mauricio Macri por haber logrado en un par de años lo que ni Máximo Kirchner pudo en una década: volver a sentarlos, confidentes, como en aquellas trasnochadas de la Quinta de Olivos o la Casa Rosada”.

