El presidente Alberto Fernández anuncia este viernes la continuidad de la cuarentena en el AMBA y en otras regiones del país que tienen circulación comunitaria de coronavirus, la pandemia que azota al mundo y que llegó a la Argentina en marzo.

"Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy", sostuvo el Presidente, aunque remarcó que en los últimos días "se nota que el virus está circulando más y se detectan mayor cantidad de casos y esto genera internaciones y lamentablemente fallecimientos".

"Sabemos que América es el epicentro del virus y en nuestro país estamos atravesando un momento creciente en la circulación del virus y el problema ha empezado a irradiar a otros lugares y no solo en el AMBA", comenzó el presidente.

Y agregó: "Tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando. Nos estamos enfrentando a un enemigo invisible y el mundo todavía no ha encontrado las armas para enfrentarlo".

"La única solución que hemos encontrado es cuidarnos a nosotros mismos. El virus no nos busca, nosotros lo vamos a buscar. La circulación se ha convertido en el principal enemigo para superar esta situación de pandemia. Cuando nos relajamos es cuando nos exponemos al peor riesgo"

La situación del coronavirus en Argentina

Fernández sostuvo: "Estamos mirando números empezamos a normalizar los números y estamos olvidando que detrás de los números hay una persona. Yo quiero llamarlos a la reflexión. es mucho más que un numero: no los estoy convocando a corregir una estadística. Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar y otra vez más, a que lo hagamos por decisión propia".

En este sentido, destacó que si se analiza la tasa de mortalidad en comparación con otros países, Argentina "sigue estando en una situación de privilegio".

"Esto es posible porque el sistema de salud está funcionando y porque la Argentina se ha preparado para enfrentar este tiempo"

Asimismo, apuntó que el país sigue conteiendo la cantidad de contagios, pero advirtió que está "aumentando". "Y eso es a juicio de todos del resultado de que ha habido un cierto relajamiento", argumentó.

El mandatario puntualizó sobre la situación de la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires y aseveró que si uno toma la cantidad de contagiados en territorio porteño, "han habido cinco contagios por cada manzana".

"Es un dato para que todos entendamos. El jefe de Gobierno de la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta) hace un enorme esfuerzo para que retome la actividad habitual, pero requiere un esfuerzo de todos. Esa habitualidad nos obliga a cuidarnos permanentenmente", apuntó.

"Quiero llamar la atención a todos y todas. Más allá de que se enojen, solo les estoy diciendo la verdad. Detesto decirles esto, porque quisiera que la Argentina funcione a pleno, pero esto es lo que nos está pasando es producto de nuestra circulación"

"Tenemos que parar el crecimiento de la infección"

El Presidente señaló que "cada 24 días se han duplicado la cantidad de fallecimientos". "Les digo esto porque no quiero que se siga muriendo más gente".

"Necesitamos preservarnos, cuidarnos. Estos son datos duros. Y es muy posible que esta tasa de mortalidad crezca y lejos estoy de tranquilizarme con ese dato", alertó

"En el AMBA estamos todavía preparados. Estamos soportando la tensión sanitaria de la enfermedad de un modo adecuado. Pero tenemos que parar el crecimiento de la infección. Y para ello, depende de nosotros", apuntó.

En mensaje de Alberto Fernández a la juventud

En otro tramo del anuncio, Fernández dedicó un mensaje "desde el corazón" a los jóvenes: "Todos sabemos que en la juventiud es muy impotante el encuentro con los amigos. Extraño los recitales, extraño que vuelva el fútbol, extraño tocar la guitarra como nadie pero no podemos hacerlo".

Y añadió: "Los jóvenes piensan que son inmunes. Pero los jóvenes contagian. Esa enfermedad que parece ser piadosa con los jóvenes es impiadosa con los mayores".

"No se dan cuenta del riesgo al que se exponen y el riesgo que corren. Todos extrañamos el encuentro de las familias los domingos pero no podemos. Porque cada uno de esos encuentros es un riesgo enorme al que nos sometemos y al que sometemos al otro", ponderó.

Cómo sigue la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remarcó que "son tiempos muy difíciles para todos" y advirtió que la Ciudad va "a tener más casos".

"No tengo dudas que frente a una pandemia tan dura como la que nos azota, la solución es trabajar en conjunto. Como en todas estas conferencias, empiezo por los datos de la Ciudad", indicó.

"Al día de hoy, el promedio es de 1100 casos por día", ratificó. Y luego, precisó: "Hay 10 camas menos ocupadas que hace 2 semanas".

"El virus es dinámico, no tenemos un conocimiento científico y ese es el mayor problema que enfrentamos", sostuvo el funcionario porteño, a la vez que subrayó que "vamos a tener más casos".

Aseguró que estamos en "un nivel alto de casos" y que "el virus circula en todos los barrios de la ciudad", por lo que llamó a "ser muy cuidadosos y prudentes" porque "depende de nuestra actitud, al tiempo que reconoció la "angustia e incertidumbre" que representa el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Apuntó que la Ciudad puso “mucho esfuerzo” para contener los casos de coronavirus en los barrios populares “gracias al trabajo conjunto con Nación y organizaciones sociales”.

Plan de puesta en marcha en la Ciudad

Larreta sostuvo que hace dos semanas se inició un plan de puesta en marcha en la Ciudad. "Le dimos enorme prioridad a las actividades al aire libre", remarcó.

"Hoy tenemos comercios abiertos en la ciudad. Cumpliendo protocolos. Tuvimos permitir a los abogados que vuelvan con una limitada cantidad de gente a la vez. Los chicos pueden seguir saliendo. Para ellos habilitamos las plazas no para que se queden. Todo esto lo acompañaños con la presnecia del estado que nos ayudan a mantener la confianza", enumeró.

"Todo esto requiere un enorme cuidado y responsabilidad. Es raro ver a alquien sin usar el barbijo. Dimos un paso importante pero sólo podemos hacerlo confiando en cada uno de nosotros. Sabemos que a veces son muchas medidas muy precisas", enfatizó.

Cuarentena intermitente

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que "lo que está dañando la economía argentina y mundial es la pandemia" y cuestionó a los medios que "manipulan" y atribuyen la caída económica a la cuarentena.



"Cuando la economía cae en un país extranjero, es por la pandemia, cuando es en Argentina, es por la cuarentena", precisó Kicillof al hablar en la residencia de Olivos y mencionó la caída de la economía de Estados Unidos que, dijo, fue "la más grande registrada" en su historia.

Afirmó que en el AMBA y el mundo “hay una cuarentena intermitente" y consideró que "la pandemia no pasó”.

"Reafirmamos el concepto de cuarentena intermitente. Es evitar que se nos contagie más gente. Hoy tampoco sabemos las secuelas que puede haber en las personas".

La articulación entre la Provincia y la Ciudad

En otro tramo del anuncio, Kicillof remarcó que "no se puede hacer cosas distintas de un lado u del otro de la General Paz".