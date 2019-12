Tras la conferencia donde anunció su gabinete y equipo para gobernar el país durante los próximos cuatro años, el presidente electo Alberto Fernández habló en exclusiva con Crónica HD.



Allí y ante nuestra consulta detalló: "Conté una historia que creo. Siempre digo que he conocido en mi vida dos personas que uno les da un problema y te traen tres soluciones. Uno es Claudio Moroni y el otro Roberto Lavagna".



En esta línea, luego comentó: "Tengo una muy buena relación con Lavagna, el gabinete está formado. A mi me encantaría siempre me encantaría que Roberto me ayude y me está ayudando además"



Por último, destacó que "del tema retenciones por ahora no vamos a hablar nada".