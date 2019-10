El dólar para la venta al público avanzó 33 centavos y cerró a $61,32 promedio para alcanzar su punto más alto de octubre, y en el segmento mayorista la divisa subió 14 centavos y finalizó a $58,65.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA dejó sin cambios la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor de ayer que fue de 68,003%



El total adjudicado fue de $152.116 millones sobre vencimientos por $210.871 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $58.728 millones.



"La intensa actividad oficial con ventas en el segmento de contado y en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros acotaron la corrección del tipo de cambio en la fecha", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



Y agregó que la demanda de divisas se mantuvo muy activa durante el desarrollo de las operaciones "exigiendo la presencia del BCRA para abastecer el mercado ante la insuficiencia de la oferta genuina".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 603 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 471 millones, 180% más que el pasado lunes.



Los plazos más cortos concentraron más del 65% de los negocios. Por último, en octubre y noviembre se operaron a $61,20 y $67,65, con una tasa de 176,33% y 143,62%.