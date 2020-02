Tras la alerta mundial por el coronavirus, muchas de las personas que arribaron este miércoles al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tenían barbijo puesto.

En diálogo con Crónica HD, Renzo, uno de los pasajeros que llegó de Frankfurt, contó que era un porcentaje pequeño del avión el que tenía protección. "Yo tenía alrededor mío a mucha gente que estaba estornudando, tosiendo y porque me dio un poco de miedo me puse el barbijo", confesó el hombre.

"Acá en Argentina no me hicieron ningún control, nadie me dijo nada", informó Renzo. A la vez que añadió que en Alemania tampoco le hicieron un control.

Por otro lado, una joven que volvió de pasar 20 días en España comentó que no le hicieron ningún control en el aeropuerto de Ezeiza ni tampoco en el aeropuerto de Madrid, donde "había bastante gente con barbijo", según describió.

Asimismo, señaló que en el avión había gente con barbijo: "Era la minoría, pero había". Y agregó que en España el tema de la nueva epidemia viral "está tranqui" y que "no hay nada fuera de lo común".

Romina y Antonella, dos bailarinas que volvieron de Corea, también brindaron su testimonio a este medio y explicaron que tienen el barbijo puesto por "prevención".

"Nosotras fuimos por trabajo y los últimos eventos que tuvimos que hacer se cancelaron directamente desde el Gobierno, pidieron que no se hagan eventos públicos. Fuimos a hacer shows pero los últimos los cancelaron a raiz del coronavirus", enfatizaron.

"En Corea no nos hicieron controles, pero sí en el aeropuerto de París. Nos tomaron a todos los del avión la fiebre. Acá (en Argentina) bajamos y no nos hicieron ningún tipo de control, ni nos tomaron la fiebre", manifestaron.

Medidas por coronavirus

A pesar de lo relatado por los pasajeros, el Ministerio de la Nación Argentina instaló un protocolo de prevención.

Hay formularios que tienen que llenar en el avión aquellas personas que vuelvan de lugares donde hay casos de coronavirus. Algunas de las preguntas a responder en la planilla es "en dónde vas a estar", "con quiénes tuviste contacto" y "con quiénes vas a relacionarte después de salir del aeropuerto".

Los síntomas para que uno tenga que llenar la declaración jurada son: tos, goteo en las narices, estornudar y tener problemas respiratorios. Según el Ministerio de la Nación Argentina, el mejor control es la autoreferencia.

Médicas en Ezeiza por coronavirus

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hay enfermeras que están repartiendo folletos. Entre ellas, se encuentra Liliana, que se está encargando de la "prevención para la gente que llega de afuera y para los que salen".

Sobre el interés de las personas a la hora de agarrar los folletos, señaló: "Algunos les gusta recibir la información y otros no quieren saber nada. Pero lo importante es que la gran mayoría de la gente lo acepta y lo agarra".