La droga que mató a Milagros Alanís Moyano, la joven marplatense de 19 años que falleció tras consumir una pastilla de éxtasis en una fiesta electrónica en Mallorca, se trataría de una nueva variante de dosis elevada que se consigue en Argentina desde hace un año, pero hace pocos días que tomó fuerza en el mercado ilegal.

Según los testigos, la pastilla era de un tono dorado y tenía un logo de una marca de ropa denominada Philipp Plein. Este tipo de droga puede contener entre 200 y 300 miligramos de MDMA (el principio activo del éxtasis), una dosis de 4 a 6 veces mayor a los 50 miligramos que se encontraban en las pastillas que circulaban hace 15 años.

La peligrosidad de este narcótico había sido alertada por distintos informes, sin embargo, la poca concientización sobre los efectos de estas pastillas es un problema para los usuarios inexpertos. Se estima que en un consumidor primerizo puede ingerir hasta 100 miligramos de MDMA. En el foro local Argenpills, que reúne a consumidores de drogas sintéticas que intercambian información sobre el circuito dealer, varios usuarios aseguran haber consumido las "PP" doradas en Capital Federal ya en julio de 2018.

Esta es la peligrosisima pastilla.

"Las tengo en mi mano, mucho olor a anís, dicen PP de un lado, del otro una calavera. Excelentemente laqueadas y prensadas, hermoso color dorado, te queda brillo en las manos al tacto", escribió un usuario. Otro compartió su experiencia con esta droga en un boliche de Palermo hace una semana. "A los 15 minutos me pegó un patadón que me la dio en la pera. No sabía dónde estaba ni con quiénes, sumado a que el ambiente no ayuda, boliche completamente explotado, muchísimo calor, no había lugar. Fue el mal viaje de mi vida", explicó.

No soportó

Moyano murió el 17 de julio en un sanatorio de Barcelona, tras sufrir un cuadro de hipertermia con 43 grados de temperatura. Según los testimonios, la joven había consumido una pastilla en una fiesta electrónica. En su bolso se halló otra mitad que la familia entregó a los peritos para que sea analizada.

Las últimas investigaciones revelan que Milagros compró la droga antes de llegar a la fiesta; mientras que la policía española perita su teléfono celular para intentar dar con su dealer, según contaron su hermana Lourdes y fuentes del consulado argentino.