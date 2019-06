Un adulto de 30 años "sin antecedente de vacunación constatado" que vive en la provincia de Buenos Aires, trabaja en la Capital Federal y viajó recientemente a Uruguay dio positivo de sarampión, por lo que la Secretaría de Gobierno de Salud declaró el alerta epidemiológico.



El objetivo del alerta es "informar sobre la situación, difundir las recomendaciones e instar a los equipos de salud a intensificar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril exantemática (EFE) e implementar inmediatamente acciones de control ante la detección de casos sospechosos", detalló la Secretaría.

Alerta #SARAMPION:

Difundimos a la comunidad un comunicado de la Secretaría de Gobierno de Salud. pic.twitter.com/GQXL7xerDB — Soc Arg Infectología (@SADI_ORG) 4 de junio de 2019



"Por tratarse de una enfermedad altamente contagiosa por vía respiratoria, cuyo período de transmisión en este caso abarca desde el 21 al 29 de mayo", indicaron.

"Se solicita a los pasajeros que pudieron haber estado expuestos en la embarcación de la empresa Cacciola en los itinerarios Tigre-Carmelo el 24/5 salida 8.30 y Carmelo-Tigre el 26/5 salida 18.30 consultar al servicio de salud más cercano ante la aparición de fiebre y erupción en la piel", pidieron desde Salud.



Según se detalló, el 31 de mayo pasado se recibió la confirmación de un caso de sarampión por el laboratorio de Referencia de la ciudad de Buenos Aires, ya que la persona afectada había sido atendida allí por un efector privado.



El adulto infectado "comenzó con fiebre el 21 y cuatro días después presentó exantema", precisó la cartera sanitaria, que agregó que el paciente "presenta buena evolución".



Según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, la Argentina eliminó la circulación del virus del sarampión gracias a la vacunación. El último caso endémico se registró en 2000, y desde ese entonces hasta diciembre de 2018 se detectaron 43 casos confirmados.



Los principales brotes posteriores a la eliminación ocurrieron en 2010 (17 casos) y 2018 (14 casos agrupados en tres brotes), mientras que en lo que va de este año se confirmaron cinco casos de sarampión, incluyendo el actual (cuatro fueron residentes argentinos y un turista).



Emiten alerta epidemiológico nacional por un caso se sarampión. https://t.co/D6obrn6HXY pic.twitter.com/AXcrocwvaz — Gobierno de Jujuy (@GobiernoJujuy) 8 de abril de 2019

En tanto, en la Región de las Américas durante 2018 se notificaron más de 16.000 casos en 12 países, mientras que solo Brasil y Venezuela reportaron muertes por esa causa. Parta residentes argentinos que viajen a lugares donde puede haber sarampión, se recomienda, de no contar con las dos dosis correspondientes, aplicar la vacuna al menos 15 días antes del viaje.



"Los niños de seis a once meses que viajen a áreas de circulación viral activa deben recibir una dosis de vacuna triple viral, que no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación", completó la cartera sanitaria.