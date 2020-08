Por Mariano Cerrato

@marianodcerrato

Uno de los sectores más perjudicados por la actual situación de cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es el de los shoppings, que frente a la propagación incesante de casos de coronavirus no pudieron aún lograr la reapertura general y sufrieron el cierre definitivo de al menos el 25% de los locales que se encuentran en estos centros comerciales.

En diálogo con Crónica, el gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), Mario Nirenberg, sostuvo que, sobre los 115 grandes centros comerciales que existen en el país, el "25% de los locatarios devolvieron sus llaves", cifra que se manifiesta en "un 20% en el interior y en un 25% en el AMBA", aunque estas estadísticas "podrían llegar empeorar" durante las próximas semanas.

En esta misma línea, Nirenberg señaló cuál es la realidad que atraviesa la zona del AMBA, que contiene un total de 44 shoppings repartidos entre la ciudad y el conurbano bonaerense, y en donde ya se perdieron unos "6.800 empleos" hasta el momento, por lo que la situación es "realmente compleja".

El gerente general de la CASC detalló que entre los rubros más golpeados se encuentran "los de indumentaria y los gastronómicos", pero que el panorama se vuelve aún más adverso para "la industria del entretenimiento, como son los cines", para quienes será "más difícil" lograr una reapertura y su presente es "dramático".

Frente al cierre permanente de los centros comerciales en el AMBA se han implementado otras posibilidades para lograr el funcionamiento de los comercios, como la del "take away", con el fin de volver a incentivar el consumo en estos lugares, pero Nirenberg apuntó que los negocios tuvieron con este mecanismo "sólo un 5% de facturación", por lo cual "no han servido lo suficiente".

La realidad por la que atraviesan los shoppings no es la misma en todo el país, ya que en algunas provincias como Corrientes, Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Neuquén se logró la reapertura de estos centros comerciales, bajo un estricto protocolo que contiene medidas como el control de la temperatura en el ingreso, el uso de tapaboca y el distanciamiento entre personas cada 15 metros cuadrados.

Sin embargo, el gerente general de la CASC señaló que el consumo en estos sitios representa "el 30% en comparación al año pasado", en tanto que agregó que los niveles durante los últimos años "ya habían sido bajos", pero que habían tenido un repunte "entre diciembre y febrero, que decayó con la pandemia".

Para sobrevivir a este presente, Nirenberg afirmó que las empresas de shoppings "están haciendo un esfuerzo enorme y no están cobrando los alquileres y las expensas" y no han recibido "ninguna ayuda para el sostenimiento económico de los edificios" por parte del Estado.

En este sentido, Nirenberg subrayó que "al menos el 50% de los comerciantes" no recibieron la Asignación al Trabajo y la Producción (ATP), aunque en la ciudad de Buenos Aires lograron que "se les exima los últimos dos meses de ABL" y están dialogando la posibilidad de "lograr una línea de créditos con el Banco Ciudad".

Por último, el gerente general de la CASC se refirió a la posibilidad de que comiencen a funcionar en la ciudad los shoppings a cielo abierto, tal como sucedió este lunes con la reapertura del paseo de compras a cielo abierto Distrito Arcos, en tanto que remarcó que se debería permitir el funcionamiento de los shoppings como galerías comerciales de cercanía, ya que esta metodología no implicaría "el uso de transporte público" y se evitaría "poner en riesgo los cuidados sanitarios".