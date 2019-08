Por Francisco Nutti

Dos grandes cadenas de supermercados comenzaron a aplicar este fin de semana la quita del Impuesto al Valor Agregado ( IVA) del 21% en alimentos de la canasta básica, luego de que el Gobierno lo anunciara como parte de sus medidas para frenar el impacto de la devaluación.

Crónica constató que un sector de comerciantes todavía “no está al tanto” y “por el momento” evitará reducir los costos de estos productos. En las góndolas de los grandes supermercados puede observarse que la leche La Serenísima en sachet, que costaba $46,70, ahora está en $38,60; mientras que el producto larga vida de la misma marca en cartón bajó de $63 a $52.

La SanCor Bebé 3 de 1 litro ahora cuesta $101, cuando antes valía $122; y el Yogurísimo entero firme de vainilla, que estaba a $27,72 por unidad, ahora pasa a $22,91. La gran incógnita es cuánto tiempo durarán estos precios, porque para algunos productos aún se desconoce cuál será el impacto de la devaluación del peso frente a un dólar que aún no se estabilizó tras la corrida de la semana pasada.

En otro nivel de oferta, un supermercadista chino dialogó con Crónica y contó: “Realmente no me han informado nada. Todo lo que vi, lo sé por televisión. Entiendo que no hay plata en los bolsillos y que es una medida desesperada para los clientes; pero hay que ver si a nosotros, los comerciantes, también nos beneficia. Hasta que no vengan y me expliquen cómo va a ser el sistema, voy a seguir igual”.

Pese a que el presidente Mauricio Macri confirmara en sus redes sociales que se va a controlar que esta norma se cumpla estrictamente en todo el país, varios clientes comenzaron a sospechar que muchos harán la vista gorda. “La quita del IVA colabora; si sirve a largo plazo, no tengo ni idea, pero ayuda al momento. Así que espero que los comerciantes la respeten porque es por el bien de todos”, explicó Lucía.

El presidente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, señaló que “hay que hacer toda una operación con sistemas y analizar casi referencia por referencia”, pero estimó que varias cadenas lo aplicarán en los próximos días. Además, argumentó que la idea del Gobierno es que la rebaja del IVA “pueda ser usada como colchón ante las listas de precios que se reciban a partir del lunes”.

En ese sentido, el empresario precisó que el promedio de aumentos de precios en los productos básicos es "del 20%”, pero la compensación no alcanzará a productos “como el aceite, que subió 25% o un poco más”.

“Para mí esta medida no sirve, creo que es un manotazo de ahogado porque está todo cada vez peor. Para ajustarme, dejé de usar el auto y empecé a usar el colectivo. Aún así, nunca dejé ni dejaría de comprar los alimentos de la canasta básica”, indicó a este medio Roberto, cliente habitual de un supermercado chino.

Asimismo, Yahir, quien suele frecuentar ese comercio, precisó: “A esto lo veo como un parche que busca amortiguar la bronca de la gente, lo anuncian por lo que pasó en las elecciones”.