Matías Almeyda siempre fue un hombre que pensó más allá de fútbol, especialmente desde que dejó de jugar, se fue al campo y cambió de vida.

Una vez que se recibió de director técnico, intentó resaltar los valores más allá de lo deportivo, esté en el club que le toque, más allá de la idea de los dueños de las instituciones.

Hoy, el entrenador de San Jose Earthquakes de la Major League Soccer, demostró, como en tantas otras ocasiones, su apego por la gente de la localidad bonaerense de Azul.

El ex jugador de River, teniendo en cuenta la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires y la dificultad para conseguir las vacunas, decidió ponerle el pecho a la situación e intentar conseguir la inoculación "para toda su gente".

"Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo", afirmó Almeyda.

Matías y Óscar Almeyda eran muy unidos y vivían tanto la firma como el fútbol muy especial.

"Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima", indicó en diálogo con Radio Mitre.

El calvario de no haber podido estar junto a su padre

El papá del Pelado, Óscar Almeyda, falleció el martes de 2 marzo tras varios días internación en el Hospital Pintos por distintos problemas de salud tras contagiarse de covid-19.

La mamá del ex director técnico de Chivas, Silvia Calcagno confirmó la noticia,luego de que, a través de su cuenta de Facebook, escribió un mensaje anunciando la partida de su marido, mientras se encontraba internada junto a él en el hospital.

Una de las últimas imágenes de Silvia Calcagno junto a Óscar Almeyda, los papás de Matías.

"Mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID aquí pegado a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda; toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida", escribió en su perfil personal.

La situación le trajo una angustia muy grandes al primer DT argentino en lograr sacar campeón a Chivas de Guadalajara. "Fue realmente traumático porque en diciembre decidí no ir a Argentina por el miedo de los viajes y aeropuertos. Busqué todas las maneras para unirme a mi familia y la de mi esposa en algún otro país y no se pudo”, contó.

El futbolista de la Selección Argentina tenía la idea de trasladar a su familia en febrero o marzo a Estados Unidos para que pudieran vacunarse en tierras yanquis.

Matías Almeyda junto a su papá en la cancha de Banfield.

"En la vida muchas veces uno programa y Dios decide, lamentablemente. Llegué cuando mi papá estaba internado, fue muy rápido. Me quedó un dolor y bronca terrible por lo sucedido pero acepto cómo se dio todo y la decisión que tomó el Señor, en el que creo cada vez más. Lo acepto desde ese lugar", reconoció.

"No me pude despedir. Mi papá era mi amigo, teníamos un vínculo muy fuerte, éramos muy unidos. Más allá de que estábamos distanciados por kilómetros, siempre decíamos que nuestros corazones latían a la par y realmente me cuesta saber que hoy no está entre nosotros, pero sé que está, en algún lugar está", cerró dolorido..