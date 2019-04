Un informe privado asegura que el precio promedio del alquiler de un departamento de dos ambientes en la ciudad es de $14.349, mientras que el del tres ambientes alcanza los $20.088. No muy lejos del ingreso medio, que ronda los $23.000. La cifra del dos ambientes empuja notablemente la canasta básica para una familia tipo que mide el gobierno porteño. Para no ser pobre, se necesitaron en febrero $26.858 de ingreso mensual. La medición no considera el alquiler.

Según el último Índex de ZonaProp, el valor medio de los alquileres de la ciudad registró un aumento del 2,7% durante marzo, concluyendo el trimestre con un crecimiento acumulado del 7,1%. Si bien aún no se encuentra disponible el índice inflacionario del mes, se espera que éste se ubique cerca del 4%, lo que daría un acumulado de 11% para el trimestre. De esta forma, los alquileres se ubicarán cuatro puntos por debajo de la inflación trimestral.

Actualmente, el valor promedio de un alquiler para un departamento de dos ambientes es de $14.349, mientras que para un tres ambientes este valor asciende a $20.088 por mes. Al analizar la variación de precios por zonas, el Corredor Norte y Noroeste son los que presentan el mayor incremento mensual, con 3,2% y 2,9% respectivamente.

Se trata de las zonas con precios medios más altos ubicándose en $16.664 para el Norte y $15.116 para el Noroeste. Los barrios de la Capital con mayor incremento del alquiler son Chacarita, Puerto Madero y San Cristóbal, ya que promedian subas del 50% en el último año. Flores, Abasto y Boedo son los que menos aumentaron, rondando el 30%.

El 80% de los barrios registran un valor promedio de alquiler que se ubica entre $13.300 y $15.800 para un departamento de dos ambientes. En cuanto a los más caros, Puerto Madero es el que lidera con alquileres promedio de $25.185, seguido por Las Cañitas con $18.436 y Palermo con $17.931.

Con alquileres medios se encuentran Colegiales con un gasto mensual de $15.815, Villa Crespo con $14.949, San Nicolás con $14.127, Villa Devoto con $13.897 y Boedo con $13.304. Por su parte, los barrios más económicos son: Floresta con alquileres de $11.998, Liniers con $11.931 y Constitución con $11.319.

El informe asegura que las cuotas de los créditos UVA sostienen la tendencia de crecimiento que se inició en noviembre del 2018. Durante marzo fue del 3%, finalizando el trimestre con un alza acumulada de 9,1%. Son dos dos puntos por arriba del valor acumulado para los alquileres y dos puntos por debajo de la inflación proyectada para el trimestre.