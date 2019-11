La Escuela Normal de la ciudad de Paraná se encuentra en el ojo de la tormenta en estos momentos, debido a que una alumna de 16 años realizó un trabajo práctico sobre la interrupción del embarazo y las correcciones del docente generaron una fuerte disputa en las redes.

En ese marco, un trabajo práctico sobre la temática realizado por una alumna de 4to año de una escuela de Paraná generó un fuerte cruce en las redes sociales. La joven, cuyo nombre no trascendió, eligió al aborto como eje a desarrollar para elaborar el trabajo solicitado por la cátedra, y las correcciones del profesor generaron una fuerte polémica en redes sociales.

La cuenta de la hermana de la alumna. ( Facebook).

“Profesor no respeta la opinión diferente de una alumna. No todos pensamos como usted, señor profesor, y eso no está mal”, escribió en su perfil de Facebook la hermana de la adolescente, en una publicación que se volvió viral.

El posteo provocó gran cantidad de comentarios, tanto a favor como en contra de las correcciones del docente de Lengua. Las imágenes del trabajo práctico fueron compartidas en Facebook y rápidamente generaron gran repercusión entre los internautas.

Las correcciones del profesor.

En las imágenes se puede ver que el docente realizó múltiples correcciones a la alumna e incluso dejó su postura en contra de la interrupción legal del embarazo.

La Dirección escolar estudia el caso.

Cabe destacar, que la iniciativa de tratar el tema del aborto, que estipula la posibilidad de realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, tiene muchas posturas a favor y otras en contra.