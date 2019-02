Un hombre que conducía un vehículo particular fue insultado y amenazado este lunes por la madrugada por otro, aparentemente perteneciente al grupo denominado "caza Uber", que pensó que trabajaba para esa empresa, mostró un video que se viralizó en redes sociales, mientras que agrupaciones de taxistas afirmaron que "no avalan ningún tipo de violencia".



El hecho ocurrió en Avenida del Libertador e Infanta Isabel, en el barrio porteño de Palermo, cuando un hombre se acercó a una chica que estaba esperando en esa esquina y le dijo: "Flaca estás esperando un Uber, tomatelá", de acuerdo con el video y el relato de la joven publicado en Facebook.

La mujer, de nombre Katherine, le explicó al hombre que la persona que conducía el auto "no era Uber, sino su pareja", pero él seguía diciéndole "con tono agresivo" que se fuera.



El atacante le dijo a la mujer que "tenía una base de datos" de conductores de Uber, mientras inspeccionaba el auto y la joven filmaba la situación.



Consultado sobre el episodio, el secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra, dijo que están "en contra de cualquier tipo de violencia" y que en esos casos "se debe hacer la denuncia".



"Nosotros comprendemos que la lucha tenemos que darla en la justicia y no avalamos ningún tipo de violencia", enfatizó.



Con respecto a la supuesta "lista de conductores de Uber" que decía tener el hombre que aparece en el video, Ibarra negó la situación.



"No se podría manejar una lista cuando nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los choferes registrados, nunca manejamos ese tipo de listas", aseguró.