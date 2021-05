Las nuevas medidas de confinamiento estricto establecidas por el Pesidente Alberto Fernández, obligó al Gobierno nacional a extender y ampliar el alcance de los beneficios de los planes sociales tales como la Asignación Universal Por Hijo ( AUH) y la Tarjeta Alimentar, entre otros, en los cuales se renovaron los saldos.

Además, este viernes el Ministerio de Desarrollo Social confirmó la fecha de cobro de la Tarjeta Alimentar, la cual pasó de alcanzar a 1,9 millones a 4 millones de niños y niñas.

En ese sentido, la tarjeta ahora llega a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH, embarazadas a partir del tercer mes que reciben AUH, personas con discapacidad que reciben AUH y madres con más de 7 hijos.

El cronograma de pago que publicó Anses varía segúnla situación y categoria. Por ejemplo, para quienes tienen la tarjeta en forma física y no fueron alcanzados por la ampliación del Plan Argentina contra el hambre, el depósito se realiza este viernes 21 de mayo.

Comenzó el pago de la Tarjeta Alimentar:

Hoy se acreditó para quienes tienen la tarjeta física. Para los que no cuentan con la tarjeta, el jueves 27 de mayo arranca el cronograma para cobrar en la cuenta de la AUH. Conocé más en: https://t.co/VCDErdCMyN #ArgentinaUnida pic.twitter.com/o7VMdRi62Y — Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (@MDSNacion) May 21, 2021

En cambio, para quienes tienen la tarjeta en forma física y fueron alcanzados por la ampliación del Plan Argentina contra el hambre, el depósito de la suma habitual se realiza este viernes y la suma complementaria se realizará el 28 de mayo.

Por ejemplo, si una familia tiene un hijo o hija de 5 años y otro de 7 u 8, recibía seis mil pesos mensuales y ahora deberá recibir nueve mil pesos. Tendrá un depósito hoy por seis mil pesos y otro el 28 de mayo por los tres mil restantes.

Para quienes no tienen la tarjeta física y cobraban por la cuenta en la que cobran la AUH, se depositará desde el 27 de mayo.

Para quienes tienen pensiones no contributivas, cobrarán vía la cuenta en la que se les deposita la pensión en una fecha que se precisará la semana próxima.

Por último, para quienes se incorporan a este mes al programa, a partir de la extensión del plan, cobrarán por la cuenta en la que cobran la AUH y se depositará el 28 de mayo.

¿Cómo saber si soy beneficiario de la Tarjeta Alimentar?

Para saber si soy beneficiario de la Tarjeta Alimentar lo que debemos hacer es introducir nuestro número de documento en la barra blanca que aparece en la página tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar/personas/buscar. En el caso de que nos corresponda cobrar el beneficio, automáticamente nos dirá dónde podemos retirar nuestra tarjeta.

Por el contario, si nuestro documento no está asociado con el plan social, no nos redireccionará a ninguna otra página, ni nos dará la información para retirar la tarjeta. Así, sabremos si estamos o no dentro de la lista de personas que pueden obtener la bonficiación destinada a alimentos.

Además, Anses notificará a cada titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia, esta comunicación se realizará por vía telefónica o por SMS al número registrado en la base de datos, por lo que es necesario que esta se encuentre actualizada. La actualización de los datos se puede realizar ingresando a Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social en servicioscorp.anses.gob.ar.

En el caso de que seamos beneficiarios, se nos asignará un monto específico para gastar en alimentos, según la categoría a la que pertenezcamos.

Las familias con un/a hijo/hija de hasta catorce años de edad o discapacitado podremos cobrar seis mil pesos ($6.000)

Por otra parte, las familias que tienen dos hijos o hijas en la misma franja etaria o discapacitado, cobrarán nueve mil pesos ($9.000).

�� • LOS TURNOS DEL LUNES 24 DE MAYO SERÁN REPROGRAMADOS POR EL FERIADO NACIONAL



Si tenías un turno para el lunes 24, vamos a enviarte un SMS o correo electrónico para informarte la fecha de tu nuevo turno.



Sigamos cuidándonos �� pic.twitter.com/3gqaEtfxpz — ANSES (@ansesgob) May 21, 2021

Las personas que perciben la asingación por embarazo, cobraán seis mil pesos ($6.000).

Por último, quienes tngan tres hijos o más menores de 14 años de edad recibirán doce mil pesos ($12.000).