El dólar bajó este jueves cuatro centravos, a $28,74 para la venta, en una jornada en la cual el mercado se mantuvo a la expectativa de la licitación de Letes.

Según el Banco Central, la divisa finalizó a $27,67 para la punta compradora y a $28,74 para la vendedora.



En las pizarras del Banco Nación, el dólar finalizó a $28,50 tras operar por la mañana a $28,60.



En los mostradores del Banco Galicia, la moneda norteamericana registró el precio más elevado al ser ofrecido a $29.



En el sector mayorista, la divisa también cotizó con una leve tendencia negativa, al perder dos centavos, a $28,05.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 757,048 millones.

El Banco Central licitó US$ 100 millones a 28,21 pesos, 20 centavos por encima del valor de la víspera, en el marco de la subasta de dólares que se realiza por cuenta del Ministerio de Hacienda.



Esos billetes forman parte de los US$ 7.500 millones prestados por el FMI para refuerzo presupuestario.



Operadores evaluaron que a lo largo de la rueda los inversores se mantuvieron a la expectativa de la licitación de Letras del tesoro en dólares, a las cuales se podían suscribir en pesos, en dólares o Lebac.



En el inicio de semana, el Gobierno y la autoridad monetaria pusieron en marcha una serie de medidas para frenar la compra de billetes y quitar pesos del mercado tras finalizar el viernes en un nivel récord.