Las llamas se devoran el conocido restaurante Punta Libre Gourmet, ex "El Molino", situado en la colectora de Acceso Oeste, a la altura de la localidad bonaerense de Ituzaingó. Personal de Bomberos confirmó a Crónica que siete dotaciones están trabajando en el lugar y manifestaron que todavía no han podido extinguir las llamas. No se registraron víctimas fatales y se desconocen las causas del siniestro, que se generó a las 15 de este sábado.

Decenas de testigos presencian cómo el fuego destruye el conocido local situado en la avenida Presidente Perón al 7285. Si bien hasta el momento solo se registraron pérdidas materiales, vecinos que frecuentan este famoso restaurante expresan su tristeza a través de las redes sociales. Además, publicaron dramáticas imágenes en las que se puede observar cómo las llamas consumen la totalidad del restaurante.

"Una verdadera pena. Todos los que vivimos por la zona en algún momento hemos ido al restaurante el Molino de Ituzaingó a disfrutar una cena o un almuerzo dominguero", "Se prende fuego un restaurante histórico", fueron algunos de los comentarios de los vecinos.

Una verdadera pena... Incendio del restaurante el Molino de Ituzaingó Para los que somos de zona Oeste en algún momento hemos ido a una linda cena o algún almuerzo dominguero. pic.twitter.com/sdGvCuFMZo — ��‍♂️Ⓒⓛⓐⓤⓓⓘⓞ (@claudioPholjeda) 11 de mayo de 2019