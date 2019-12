Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

Una mujer se encuentra en grave estado luego de ser arrollada por un motociclista en Natal, Brasil. La turista sufrió heridas de consideración, las cuales demandan un intensivo tratamiento, que al mismo tiempo resulta costoso. Por lo tanto, sus seres queridos acuden a una acción solidaria para afrontar los gastos médicos, y principalmente la estadía de los hijos de la paciente, en el país vecino, cuyas presencias son esenciales en materia asistencial.

En la noche del sábado pasado, Irene Fernández emprendió su viaje de vacaciones rumbo a Brasil, bajo la compañías de sus dos hijos, y la familia de uno de ellos. Una aventura deseada, que tenía lugar en Natal, departamento de Recife. Sin embargo, 48 horas después, el sueño quedó trunco por la imprudencia de un hombre que tripulaba una moto a gran velocidad y llevó por delante la humanidad de Irene. En este sentido, Emiliano, hijo de la mujer, relató a Crónica que "cruzaban delante sus hijos y ella venía detrás. La moto tuvo tiempo de parar, pero no lo hizo y por lo tanto no pudo esquivarla. Mis familiares pensaron que mi mamá había muerto porque no se movía". A su vez el joven detalló que "es una zona que no tiene semáforo, y por si fuera poco el titular de la moto conducía sin seguro. Por eso no tenemos a quien exigirle o recurrir para que nos ayuden, porque es eso lo que necesitamos ayuda, no demandar a alguien para sacar un provecho económico".

En consecuencia, Fernández debió ser hospitalizada, puesto que sufrió fracturas de peroné, fémur y en un codo. Al mismo tiempo, producto del impacto, una costilla le fisuró un pulmón. Al respecto, Emiliano reveló que "los médicos están esperando que se estabilice para operar las lesiones óseas, eso implicaría al menos cuatro días". No obstante, el ser querido de la víctima no descarta que "haya complicaciones porque en caso de no mejorar debera ser conectada a un mecanimo asistencial, que puede desencadenar en una infección. Además ella padece presión alta, lo cual puede complicar su estado. Estamos alertas".

La turista argentina contrató un seguró que garantizaba una cobertura de 15 mil dólares, antes de marcharse hacia territorio brasileño. Pero "en la clínica que estuvo internada el primer día, nos pedían 50 mil dólares". Por esta razón, Irene se encuentra alojada en un hospital público, en el cual estiman que continue allí durante 20 días, como mínimo. Es entonces que Emiliano y sus hermanos acuden en ayuda para solventar los futuros gastos médicos, en caso que sea necesario, pero principalmente su estadía y la de su hermano. El desesperado hombre dejo en claro que "solo tengo mil pesos en el bolsillo". Un testimonio desgarrador que da cuenta de la necesidad de una colaboración urgente, la cual puede suministrase llamando al 15-2888-0137.