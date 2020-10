“Me volví a contagiar junto a mi familia y, evidentemente, la inmunización dura poco”. Quien habla es Yemina Cristina, una argentina que desde hace años vive en Madrid junto a su familia y que en marzo le tocó ser una de las primeras infectadas de coronavirus en España. Sin embargo, cuando pensó que ya no corría riesgo, el virus la volvió a sorprender a mediados de agosto, cuando volvió a contagiarse, en el marco del rebrote de la enfermedad que atraviesa Europa.

"La situación está muy fea y es como que la gente se ha cansado. Si bien parece que el virus está mutando y no es tan agresivo como la primera vez, está causando mucho daño, por eso le pido a toda mi gente de Santiago siempre que se cuiden, aunque estén cansados. Yo lo viví dos veces, y les aseguro que pasé momentos muy duros”, dijo la mujer en diálogo con El Liberal.

“Lo que me quedó en claro, es que la inmunización que te da haber padecido la enfermedad, no dura tanto como dicen. Aseguraban que dura seis meses, a mí me volvió a dar a los cinco, y ahora están diciendo que la inmunidad dura solo dos meses”, relató, aunque consideró que la segunda vez "no fue tan agresivo como la primera".

Cuando parecía que todo estaba volviendo a la normalidad en el país europeo, Yemina contó como fue que su familia y ella se recontagiaron.“Ocurrió un fin de semana que quedamos con unos amigos para comer, y fue un caos, porque el papá de mi amiga no estaba bien, pero le dijeron que era infección urinaria, pero de repente comenzó a tener muchos síntomas, fue otra vez al médico, le hicieron la PCR y le dio positivo, a sus hijos también les dio positivo, fuimos nosotros, y también nos dio positivo. O sea la inmunidad dura sólo dos meses, no seis, según lo que dicen aquí”, expresó.

Dijo que, lamentablemente, la recaída la tuvo con toda su familia, aunque la que más debió luchar fue ella. “Ellos estuvieron aislados dos semanas y yo un poco más, me duraron un poco más los síntomas que me tuvieron como una semana más”, agregó.

Y recordó: “Cuando me fui a hacer la PCR, le dije a la doctora ‘pero a mi no me va a dar porque ya lo he tenido hace nada’, y no. Ahí fue que ella se rió y me dijo: ‘La inmunidad la pierdes en dos meses, y claro que lo puedes volver a tener’, y cuando me entregaron el resultado, pues efectivamente, lo tenía de nuevo”.

Yemina confesó no haber estado de acuerdo con la decisión de abrir las vacaciones de verano en España.“Aquí todo el mundo se ha ido de vacaciones, como si todo estuviera bien, aquí no ha pasado nada, pero al regreso de las vacaciones, ha sido una locura por la tanta cantidad de gente que vino contagiada. Jóvenes que volvieron infectados llegaron a sus casas y contagiaron a sus familiares. Yo nunca estuve de acuerdo con las vacaciones, nunca lo entendí, hasta el presidente de fue de vacaciones. Y ahora mismo es como que no hay mucha alarma, es como que la gente se cansó”, relató.

En esa línea, Yemina pidió a la gente que se cuide, porque "nadie se imaginan lo que ella debió pasar".

“Los que lo hemos vivido y lo hemos pasado, sabemos que esto es real. Este es un virus horroroso que te da y lamentablemente hay mucha gente que se muere, y otros no, pero como familia, la conclusión que hemos sacado es que, si bien ahora parece que el virus no es el mismo, es menos agresivo y ya no son tantísimos los muertos”, indicó.

Y dijo que si bien la gente ya está cansada, tiene que continuar implementando las medidas sanitarias. “Este bicho va a durar un poco más, seguro hasta el otro año, y por lo pronto es importante que se cuiden, no por uno mismo sino por nuestros seres queridos, donde hay mayores, que tal vez no salgan de ésta”, cerró.