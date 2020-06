El ministerio de Salud de la Nación indicó este sábado que se diagnosticaron 1.634 casos de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina y el total de infectados ascendió a 41.204.

Del total de esos casos, 1.046 (2,5%) son importados, 15.528 (37,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 17.095 (41,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 12 nuevas muertes. 8 hombres, cuatro de 93, 84, 79 y 61, residentes en la provincia de Buenos Aires; cuatro de 87, 78, 50 y 55 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y cuatro mujeres, dos de 91 y 88 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y dos de, 92 y 49 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 992.

¿Volvemos a fase 1?

Más temprano, médicos infectólogos advirtieron que se podría activar un endurecimiento del aislamiento social obligatorio si se produce un aumento significativo de los casos en los próximos días. Sin embargo, insistieron en la importancia de analizar cifras como la ocupación de camas de terapia intensiva y la tasa de letalidad para tomar una decisión, y coincidieron en la importancia de mantener las salidas recreativas de niños.

.

Eduardo López, quien integra el comité oficial Covid-19 que asesora al Ministerio de Salud, sostuvo que evaluaría volver a fase 1 del aislamiento o restringir algunas actividades "si los casos se duplican o aumentan un 40% más los próximos días", aunque precisó que "dejaría pasar una semana más para evaluar los números".

"Quisiera ver más tiempo los números, los de antes de ayer y ayer son importantes y viene subiendo el número de casos pero hay que mirar la ocupación de hospitales generales y la tasa de letalidad", indicó López.

.

Por su parte, Carlota Russ, pediatra infectóloga que también participa del comité asesor, señaló que "puede haber opiniones no homogéneas con volver a la fase 1 pero las decisiones va a haber que tomarlas rápido; si los números de casos no acompañan y se duplican en dos días no diría volver a fase 1, pero sí restringiría algunas actividades que se abrieron".

"Estamos en un punto crítico, hay que mirar muy bien los números porque hay indicadores que preocupan, no solo casos, sino ver la ocupación de camas de terapia intensiva aunque, por ahora, no se saturó el sistema de salud", aclaró la médica.

.

El ministro de Salud, Ginés González García, convocó al grupo de expertos que asesora al Gobierno nacional a una reunión con el objetivo de "actualizar la situación epidemiológica en el AMBA y tener una estrategia consensuada".