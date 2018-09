El sueño de recorrer el mundo y no gastar mucho dinero parece ilógico, pero gracias a las nuevas tecnologías, es posible. Mariano Rebattini Capurro, un joven oriundo de Bariloche, ya conoció 40 países y prácticamente en ninguno de ellos pagó el hospedaje.

Tras viajar por Latinoamérica, Mariano y su pareja llegaron a Estados Unidos, donde su presupuesto estaba ajustado, por lo que debieron replantearse su plan. Sin embargo, gracias al sistema House Sittin, pudo ahorrarse varios cientos de dólares y así seguir conociendo el mundo.

Esta herramienta consiste en que un desconocido se ofrece a cuidarles la casa cuando los dueños no están. "Esa persona no te paga a vos ni vos le pagás. Es pura y exclusivamente confianza; confianza de que vas a cuidar la casa como si fuera tuya y las mascotas también. Ese es el concepto", detalló el joven trotamundos.

"Al llegar a Estados Unidos mi presupuesto estaba golpeado y mi novio tenía la idea de ir a Nueva York, entonces alguien le comentó que había un sistema de cuidar casas, lo buscamos en Google, aparecieron cuatro opciones, investigamos un poco la plataforma y nos gustó", relató Rebattini Capurro, de 28 años.

La clave, "venderse" bien

Para ser miembros de la plataforma, Mariano y Benjamín se registraron, pagaron un abono anual de 120 dólares, diseñaron un perfil de cuidadores y grabaron un video creativo para presentarse. El trato es directo con quien ofrece la casa para cuidar y es el propietario de la vivienda quien elige entre los postulantes que se ofrecen, por eso, es indispensable en los inicios, ser creativos y tener un buen perfil. Con la experiencia y las buenas puntuaciones, el camino de despeja.

"Generalmente es gente que no tiene conocidos, se acaba de mudar o que abraza un poco más la cultura del expatriado y lo ve más factible. En Argentina lo charlaba con gente y decían ni loco dejo mi casa, somos un poco reacios, incluso me preguntaban si dejaban cuartos con llave y la verdad que no nos ha pasado. Cuando todo se basa en la confianza, no vas a hacer nada para traicionarla" remarcó.

Esta modalidad, de viaje hace que se genere un lazo con los dueños: "Cuando están de viaje estamos en contacto constante, le mandamos fotos o videos de las mascotas, le contamos qué hicimos y ellos también a veces te mandan fotos de sus vacaciones panza arriba en la playa".

Fueron 40 países y 110 ciudades las que recorrió Mariano desde enero de 2017 hasta el mes pasado, cuando regresó a Bariloche para programar su próximo lugar a visitar.