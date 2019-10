Este jueves, el dólar para la venta al público cerró estable a $60,22 promedio en una rueda que contó con poca intervención del Banco Central, en tanto en el sector mayorista la divisa cedió nueve centavos y finalizó a $57,73.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja en la tasa de las Leliq de 100 puntos básicos respecto del cierre del pasado miércoles al finalizar a 75,979%%.



El total adjudicado fue de $230.194 millones sobre vencimientos por $212.453 millones y, a partir de esta operatoria, se generó una contracción de liquidez de $17.741 millones.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Camio, explicó que la primera baja del tipo de cambio mayorista luego de seis subas consecutivas se generó "por la mejora de la oferta privada" y recalcó que la jornada tuvo una "muy escasa participación de los bancos oficiales".



Además, señaló que las posturas de venta del BCRA "fueron testimoniales" y marcaron el techo de los precios, sin necesidad de efectuar ventas en el segmento de contado.



Un bajo monto de negocios favoreció la corrección hacia abajo de los precios del dólar.



En el segmento de contado se hicieron US$ 285 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros de Rosario se operaron US$ 140 millones, lo que representó 34% de lo operado el pasado miércoles.



Los plazos más cortos concentraron poco más del 40% de los negocios. Los meses de octubre y noviembre terminaron operándose a $60,99 y $64,45; con una tasa del 73,61% y 73,25%.