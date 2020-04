El ex ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia y quien fuera presidente del Tribunal del Juicio a las Juntas, León Carlos Arslanian, opinó este jueves que los delincuentes beneficiados con prisión domiciliaria "son seres humanos y todos tenemos los mismos derechos a la vida y la salud" frente a la pandemia del coronavirus, incluso los represores presos.



"Me parece que se generó un debate que podría haberse evitado si se hubiesen escuchado atentamente las razones que median para las resoluciones que se fueron tomando", opinó Arslanian, al referirse a la decisión de la Justicia de otorgar presión domiciliaria a determinados presos ante la pandemia.

.



En declaraciones a El Destape Radio, el ex funcionario bonaerense sostuvo además que "no se puede perder de vista que estamos en una situación de emergencia frente a una pandemia terrible y que en consecuencia las decisiones que se tomar deben estar en consonancia con semejante situación social".



De esta forma, Arslanian se refirió a la decisión de la Cámara Federal de Casación que recomendó hace dos semanas otorgar la prisión domiciliaria a presos no violentos para prevenir la propagación del coronavirus entre la población carcelaria, bajo "mecanismos de control y monitoreo", y sólo para casos de "prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo".

.



"Nosotros estamos frente a una pandemia terrible, -dijo el jurista- una situación cuyo elemento central es el contagio en función de la proximidad de las personas. Si es verdad que las cárceles están abarrotadas como están, que hay hacinamiento en muchas de ellas y que en esas condiciones preservar la distancia social entre los presos no está garantizada, creo que hay que arbitrar los medios para que la gente no muera".



En ese sentido, Arslanian remarcó: "La decisión (de la Justicia) de descomprimir las cárceles, haciendo lo mismo que hacen otros países, es una decisión acertada. Hay una lista de países, de distinta mirada ideológica, que liberaron presos; desde Irán, Francia, Inglaterra, Turquía y Estados Unidos".

.



Ante una consulta sobre si se debiera incluir a los genocidas presos en el régimen de prisión domiciliaria, el ex integrante del Tribunal que llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas que condenó a los responsables de la última dictadura militar, expresó: "Los presos son todos seres humanos como somos todos y todos tenemos los mismos derechos a la salud y a la preservación de la vida. Los presos para mí son todos iguales, yo no hago discriminaciones".