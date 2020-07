El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró este martes que más del 50 por ciento de las personas que han sido tratadas con plasma de pacientes recuperados de coronavirus "tuvieron resultados efectivos".



"Es un porcentaje altísimo", sostuvo Kreplak, quien remarcó que si bien "no son las personas que se encuentran con asistencia respiratoria, se trata de quienes están evolucionando mal y tienen riesgo de ingresar al respirador".



En declaraciones a radio La Red, el funcionario afirmó que el objetivo de la cartera sanitaria bonaerense "es utilizar el plasma de los pacientes recuperados, y por eso estamos incentivando la donación, e hicimos crecer el sistema para poder recolectar el plasma" ante la eficacia en los tratamientos.

Respecto a un importante crecimiento de los casos de coronavirus registrados en los últimos días, evaluó "por el momento no tenemos un colapsado sistema sanitario" y que ante una ocupación total en algunos hospitales "el sistema sanitario provincial cuenta con otras camas que pueden ser iguales a las de terapia, como las showroom o unidades coronarias que compensan" para la atención hospitalaria.Kreplak agregó que se están realizando derivaciones desde zonas donde hay mas casos a otros hospitales con menor ocupación y que "estamos utilizando el sistema de manera tal de compensar, estamos en 61 por ciento de ocupación, por lo cual todavía tenemos sistema".

En cuanto a la reciente flexibilización de actividades, sostuvo que "sería equivocado evaluar la reciente medida" y dijo que "hay hacerlo en unos días mas porque todavía no estamos viendo los resultados de lo que pueda ocurrir en estos días"."Es anticipado ser categórico respecto a un riesgo de colapso del sistema sanitario, porque tiene que ver con la velocidad de ascenso en los casos, en junio estábamos creciendo sostenidamente por varios días en más de un 2 por ciento de ocupación diaria en camas de terapia", en tanto "hoy estamos en menos del 1 por ciento de aumento en la provincia de Buenos Aires".Asimismo, sostuvo que "es un tema que hay que medir continuamente, no estamos tranquilos porque no estamos en una etapa de la epidemia relajada, estamos en un momento de mayor cantidad de contagios" concluyó.