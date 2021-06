En las últimas horas se viralizaron las imágenes de dos personas que aseguran estar imantadas después de vacunarse contra el coronavirus. Una de ellas es oriunda de La Plata y el otro vive en la provincia de Santa Cruz.

En Argentina ya fueron vacunadas 15.012.734, de las cuales 11.888.649 cuentan con una dosis y 3.124.085 ya tienen las dos, según datos del Monitor Público de Vacunación que depende del Ministerio de Salud de la Nación.

.

En la provincia de Buenos Aires fueron vacunados en total 5.619.013 y en Santa Cruz 117.605 personas. El total de las dosis distribuidas a nivel país es de 17.895.790.

Roció Gomez es periodista y reside en La Plata hace 20 años. Recibió la vacuna de AstraZeneca hace una semana. Cuando regresó a su casa, su pareja le propuso "probar algo que vio en internet".

.

Medio en broma, su pareja tomó unos clips de oficina y se los "empezó a poner en el brazo" donde le aplicaron la vacuna, contó al medio 0221.

"El me decía que se me iban a quedar pegados, me parecía una locura, una cosa rara de internet", señaló Gómez. La periodista registró con fotos los clips adheridos a su brazo izquierdo. Ella movía el brazo y "no se caían", señaló.

Rocío Gómez se mostró sorprendida al ver los clips adheridos (Gentileza 0221).

Por su parte, Diego Valdez vive en Santa Cruz, donde se desempeña como auxiliar docente en la localidad 28 de noviembre. Al ser personal esencial no tuvo que esperar demasiado para ser vacunado.

En marzo recibió la primera dosis de Sinopharm y la segunda hace un mes. Al igual que el caso de Gómez, vio los virales de internet y quiso comprobarlo. Tomó un alicate y tras varios intentos este quedó adherido a su brazo.

Luego tomó una cuchara y también quedó adherida a su brazo. Aseguró que "no hay ningún truco, no hay pegamento" y que lo hizo por curiosidad.

Diego Valdez mostró que una cuchara y un alicate se pegaron a su brazo.

"A pesar de que no me crean, yo sé que es verdad. No se siente nada, ni frío ni calor" y explicó a TN que los elementos que se quieran pegar deben colocarse junto sobre el pinchazo para que no se caiga.

¿Qué dice la ciencia?

En diálogo con la agencia AFP el doctor Nicolás Torres, miembro del laboratorio Inmunopatología del IBYME-Conicet, detalló que en en las vacunas hay material genético, proteínas y algún azucar. Negó que alguno de esos componentes tenga "propiedades magnéticas".

Por su parte, la investigadora Daniela Hozbor que forma parte del Laboratorio VacSal de la Universidad Nacional de La Plata - Conicet aseguró que "no hay metales ni imanes" adentro de las vacunas.

La mujer de La Plata probó con un cuchillo (Gentileza 0221).

Además señaló que al mirar la composición de las vacunas que informan los prospectos verá que "no hay nada".

El investigador de vacunas de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern también desmitió que en en las vacunas hubiera algún elemento que permita la imantación de objetos.

"No hay nada en las vacunas con lo que un imán pueda interactuar; hay proteínas, lípidos, sales, agua y sustancias químicas que mantienen el pH", explicó y aseguró que aquello que se ve en los vídeos "no es posible".