El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, donde un profesor de gimnasia de un colegio católico fue denunciado ante la Justicia por el abuso de seis niños de cinco años partir del relato que uno de ellos a sus padres, informaron fuentes de esa comunidad educativa.



El papá de una de las víctimas contó detalles exclusivos a Crónica:



"Si bien no se sabe con exactitud cuándo comenzaron estos abusos, este año los chicos comenzaron a tener distintas actitudes en las casas, a tener miedo de ir al baño solos, de hablar de la 'magia del profesor de gimnasia'. Les decía que se iba a convertir en hombre lobo y atacaría a sus padres si ellos (los menores) hablaban".



"El juego era llevar a grupos de 3 o 4 niños a un baño y a partir de ahí, hacer sus partes íntimas de muy chicas a grandes, pasárselas por el pecho, la espalda, la cara, taparles la boca para que no dijeran nada, agarrlos del cuello, y reiterareles simpre que si ellos hablaban de él se iba a convertir y le iba a pasar algo a los padres", relató este papá, que no quiso dar su nombre ni contar en qué salita ocurrió para no entorpecer la investigación.



A raíz de todo esto, aclaró que "los hicos no quieren venir los días que tienen gimnasia, no quieren hablar del tema", y señaló que hay chicos que dicen: 'No recuerdo nada de lo que me hizo', y eso demuestra que el este hombre algo hizo pero los menores no se animan a contar.



Por otro lado, este padre remarcó que, según tiene entendido, el profesor fue suspendido. Y agregó: "Trataron de ubicarlo, pero ni los familiares saben dónde está. Un familiar lo llamó y le preguntó si todo esto era verdad, y el docente le cortó y no se supo más de él".



