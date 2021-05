Hace dos años que Juan Darthés eligió exiliarse en Brasil, su país natal, después de que Thelma Fardin lo denunciara por violación, durante una gira por Nicaragua, en 2009.

En medio de las acusaciones, el actor se subió a un avión rumbo a San Pablo, donde vive parte de su familia. Allí tiene un departamento bastante cómodo en un barrio exclusivo llamado Jardins. Sin embargo, esa no es su única propiedad, ya que posee otro departamento en Río de Janeiro, exactamente en Barra de Tijuca. El mismo cuenta con vista al mar, piscina interna, un living gigante y una cocina de ensueño.

Las fotos filtradas por Intrusos (Captura de Pantalla).

Las fotos filtradas las mostraron en el programa televisivo "Intrusos", luego que Darthés reapareciera públicamente, en el ciclo Domingo Espetacular (Record TV), donde se defendió de la denuncia por violación que pesa en su contra.

“Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme. Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida. No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca”, sostuvo.

Tras sus declaraciones, la denunciante Thelma Fardin no tardó en responder y lo hizo a través de un contundente texto en sus redes sociales.

“El Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida. Un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso. Luego de tres años intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias a la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, que escucharon mi palabra, produjeron prueba y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada”, escribió.