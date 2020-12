Cerca de cumplirse una semana de la muerte de Diego Armando Maradona en una casa del barrio San Andrés en el complejo Villanueva de Tigre, mucho se habló de cómo era realmente la vivienda en la que pasó sus últimos días Pelusa .

Mientras la Fiscalía de San Isidro busca definir si se trató de un "homicidio culposo" c on el doctor Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov como imputados, se conocieron imágenes del lugar tan cuestionado por la prensa y gente cercana al ex entrenador de Gimnasia .

Crónica HD mostró cómo son las habitaciones de este lugar de emergencia al que fue derivado Diego tras haber sido intervenido quirúrgicamente de un edema hematoma subdural y haber pasado ocho días internado en la Clínica Olivos.

.

Se supo que el contrato de alquiler fue firmado nada menos que por Jana Maradona y el costo del mismo fue abonado por Matías Morla, letrado del ex jugador y técnico de la Selección Argentina.

El plano de la vivienda en donde murió Diego Maradona.

Maradona estaba en la planta baja en una habitación que pertenecía a un playroom, ya que la idea era evitar que haga esfuerzos mayores y no baje o suba escaleras.

.

Ese espacio constaba de una cama de dos plazas, un televisor grande y un sillón masajeador y si bien tenía una hermosa vista al lago, también formaba parte de los elementos a disposición de un inodoro ortopédico para que evite trasladarse sólo al baño. masajeador y si bien tenía una hermosa vista al lago, también formaba parte de los elementos a disposición un inodoro ortopédico para que evite trasladarse sólo al baño.

El contrato de alquiler era por tres meses y terminará en enero de 2021.

.

El pedido de personal

La casa, según la solicitud elevada por la psiquiatra a la prepaga, debe contar también con "enfermeros preferentemente hombres con disponibilidad tiempo completo y especializado en problemática de consumo de sustancias, médico neurólogo y médico clínico" . También debe contar con una ambulancia disponible para hacer estudios médicos en cualquier momento. prepaga , debe contar también con