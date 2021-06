Darío Genolet, el hincha de Colón que lloró desconsoladamente cuando sonaba la canción de Los Palmeras en la final de la Sudamericana 2019, finalmente pudo expresar toda su alegría y euforia al celebrar campeonato logrado por "el sabalero" este viernes frente a Racing.

Las lágrimas de felicidad por ver a su equipo en una final de copa internacional emocionaron a todos hace dos años en el partido que Colón perdió contra Independiente del Valle de Ecuador en Asunción, Paraguay. Este viernes el hincha de Colón pudo celebrar el campeonato argentino: "Gracias muchachos por esta alegría, de corazón. Soy el tipo más feliz del mundo y se los debo a ustedes. ¡Vamos Colón!".

"Cumplieron el sueño de dos generaciones que quisieron ver a Colón campeón y lamentablemente no están, pero hoy bajaron desde el cielo, le robaron las llaves a San Pedro y alentaron con nosotros", destacó Genolet.

��⚫️ ¿Recuerdan al hincha de #Colon que se hizo viral en la final de la #Sudamericana al llorar y cantar "Yo Soy Sabalero" de Los Palmeras? Bueno, @GenoletDario ahora festeja el primer título nacional de la historia de su club �� pic.twitter.com/YGyvlIb2jv — doble amarilla (@okdobleamarilla) June 5, 2021

Además, el reconocido hincha agradeció en sus stories de Instagram "eternamente al cuerpo técnico, a los jugadores y a la comisión directiva por esta enorme alegría" y luego cerró: "¡Vamos Colón! ¡Somos campeones! ¡Vamos!".

En una entrevista que le hizo el medio local Aires de Santa Fe, Darío Genolet manifestó: "Me sorprende que me referencien como un hincha de Colón. La gente me para y me dice 'Ae ea'. Una vez estábamos con mi familia en Mendoza y la gente me paraba se sacaba fotos. No deja de sorprenderme".

Tras la goleada de Colón 3 a 0 versus Racing en la final de la Copa de la Liga Profesional Argentina el hincha opinó que "fue un día cargado de emociones" y señaló que "el ambiente estaba dado para que se dé el campeonato".

"Tenía confianza en el equipo y cuando sonó el pitido final, hasta ahora no lo creo. Afloraron un montón de sensaciones. De cuando empecé a ir a la cancha, cómo se construyó el estadio", recordó.

Darío Genolet es el hincha de Colón que todos vimos emocionarse mientras Los Palmeras entonaban ese himno futbolero que ya trasciende al Sabalero. FÚTBOL, señoras y señores. El resto de las palabras sobran. pic.twitter.com/riZvNMLpKU — VarskySports (@VarskySports) June 5, 2021

Por otro lado, Genolet contó las locuras que realizó por su querido Colón de Santa Fe. "Me acuerdo de mi abuela que me pagaba la cuota del club. Juntaba manguito por manguito y esas cosas se te pasan por la cabeza cuando pasan las cosas que sucedió anoche", expresó.

Por culpa de la pandemia de Covid-19, el hincha sabalero no puedo juntarse con muchas personas de su familia, pero sí reconoció que se juntó con su mamá y con su ahijado Joaquín.

"Tenía que ir a la casa de mi vieja (madre). En el patio de mi casa pasé muchas cosas relacionadas con Colón, reencontrarme con mi gente, con los que no están y ayer estuvieron otra vez. No me junté con nadie, pero necesitaba ir a abrazar a mi mamá y a mi ahijado", afirmó.