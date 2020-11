Las autoridades de Pinamar liberaron este domingo el ingreso para los propietarios no residentes.

El plan siguió lo dispuesto en la semana, cuando desde el municipio informaron que para entrar a la ciudad se pedirían el permiso de circulación nacional, una declaración jurada sanitaria y documentos que acrediten (título de propiedad o alguna factura de servicios) que las personas tienen domicilio en esa ciudad costera.

De acuerdo al video que compartió el periodista Victor Gamarra, de Pinamar Diario, en uno de los ingresos sólo se solicitó el DNI o un servicio a nombre de la personas que manejaba el vehiculo. Además, el cronista indicó que los controles eran casi nulos.

Además, remarcó que no sólo ingresaron propietarios no residentes, sino que también pasaron los controles personas que no podían acreditar domicilio allí. Lo cual tiene una explicación desde lo económico, ya que el turismo es la principal fuente de ingresos de la ciudad costera.

Así estaba uno de los ingresos a la ciudad

¿Cuáles son los requisitos para ingresar?

El concejo deliberante local estableció que los propierarios no residentes podrían ingresar a partir de noviembre a la ciudad completando una declaración jurada sanitaria.

El permiso no tiene limite de tiempo de permanencia y los propietarios deberan incluir en la declaración jurada los datos de las personas que componen el grupo que viaja. El trámite tarda 48 horas, ya que el municipio evalúa la documentacipon antes de autorizarlo.

¿Cómo será la temporada de verano?

Tras la oficialización de la temporada de verano en la Costa Atlántica bonaerense, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, dio algunos detalles de cuáles serán las limitaciones y los protocolos que se implementarán en ese municipio, en el marco de la pandemia de coronavirus.

A diferencia de la medida que estudian otros municipios, Yeza aclaró que en Pinamar no habrá cupo para ir a la playa o para los espacios públicos en general.

“No lo haría por una cuestión práctica. El Municipio no tiene la competencia legal para que alguien que está en el espacio público no pueda estarlo. En la generalidad de los casos no vamos a trabajar con cupos”, precisó.

También detalló que “obviamente” no será obligatorio el uso del barbijo para tomar sol. “Sería el verano de los mapaches”, bromeó.

También anunció que los hoteles trabajarán con “una ocupación máxima del 85%” y adelantó que está trabajando junto a la Asociación de hoteleros y gastronómicos local para alquilar dos hoteles “a los que se pudieran mandar a personas que requieran aislamiento”.

Con teatros y cines no autorizados, Yeza afirmó que en Pinamar habrá cinco espacios culturales al aire libre “al estilo autocine, pero con producciones teatrales, presentaciones de libros o para que toquen bandas, siempre cada uno en su auto o en su espacio”.

“A grandes rasgos, estamos trabajando mucho para que la gente se cuide un poquito más o tenga los mejores cuidados posibles”, afirmó el intendente.

A los turistas no se les exigirán hisopados previos, pero se reforzarán los testeos en los distritos y, en el caso de que alguien resulte contagiado durante sus vacaciones, deberá regresar a su lugar de origen, y si no pudiera hacerlo, los municipios deberán disponer de lugares de aislamiento.

Este verano va a ser diferente, nosotros trabajamos para que sea especial.

Este verano va a ser diferente, nosotros trabajamos para que sea especial.

Una mantita alcanza para venir, disfrutar de la ciudad y sentirse bien.

