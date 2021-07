El Dipy estuvo en el centro de una nueva polémica tras sus declaraciones sobre la última dictadura cívico-militar en Argentina. También disparó contra la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, en respuesta a las críticas que Estela de Carlotto dirigió hacia él.

Adrián David Martínez, su verdadero nombre, dialogó en el programa de Vivivana Canosa sobre la repercusión de sus declaraciones, afirmando que los medios sacaron la cita de contexto. En el programa de Radio Rivadavia "Los Descalsados", el artista proclamó que los militares "hicieron un montón de cosas, pero se equivocaron un montón".

"Cuando dije que los militares hicieron cosas, me refería a la autopista que ella (Estela de Carlotto) agarra para tomar vuelos y viajar por todo el mundo. La hicieron los milicos. Hablé de obras, no de que hicieron cosas bien", sostuvo en la pantalla de A24.

Dejando el asunto como zanjado, agregó: "Fueron unos terribles hijos de pu**, genocidas que mataron a un montón de gente. Se merecen lo peor y nunca más tiene que volver algo así al país".

El Dipy también respondió a las declaraciones de Carlotto, quien tras escuchar sus polémicas declaraciones consideró que el cantante "está confundido". El cumbiero mencionó a la hija desaparecida de Carlotto en su réplica: "Mis papás me enseñaron lo que es la verdad. ¿Se acuerda que usted tenía una hija que le decían Rita y asesinó por la espalda a una estudiante en aquella época? ¿Se acuerda?", denunció.

El Dipy habló la noche del jueves en Viviana con Vos.

"Se quejan de los 30 mil desaparecidos, pero bancan a (Nicolás) Maduro" criticó, y dirigiéndose a la mujer agregó: "Estela, que me dice que quiere hablar conmigo, no la vi tan preocupada por el genocidio en Formosa. Yo no la escuché". Martínez prosiguió a detallar sobre la situación en la provincia:

"La persona que mandaron allá, (Horacio) Pietragalla (el diputado que viajó por las denuncias de violación a los derechos humano) sus padres mataron un montón de indígenas para quedarse con sus tierras. Ese señor fue allá y dijo que en Formosa estaban bien con aire acondicionado en los centros de concentración que tenían y que comían bárbaro”, declaró.

La presidente de las Abuelas de Plaza de Mayo ofreció llamar al cantante para aclarar el tema.

Cerrando sus declaraciones, el músico mandó “un saludo grande” a la abuela y le agradeció la propuesta de una foto, pero aclaró que no se saca fotos “con gente que avala la mentira”.

Este no es el primer escándalo con tinte político en el que se involucra el cumbiero, quien hace pocos días se viralizó en Twitter por tomarse una foto junto a Mauricio Macri. Cuando le preguntaron si estaba alineado con Juntos Por el Cambio, Martínez afirmó que la foto fue solo una manera de molestar a simpatizantes del kirchnerismo.